KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde Goethe'nin Doğu-Batı Divanı ışığında, "Mozart, Mendelssohn Bartholdy ve Dede Efendi" konseri düzenlendi.

Köln Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Kölner Akademie ve Köln Goethe Topluluğu'nun ortak organizasyonuyla gerçekleşen konser, Köln Trinitatis Kilisesi’nde yapıldı.

Konserde, Mozart, Mendelssohn Bartholdy ve Dede Efendi'nin dini eserleri seslendirildi.

Dede Efendi’nin Ferahfeza Mevlevi Ayini'ni, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Ümit Yazıcı seslendirdi. Sanatçıya tanbur ve kudümde Kağan Ulaş ve Dr. Osman Öksüzoğlu, ney ve klasik kemençede Kaşif Demiröz ve Mehmet Yalgın, kanunda ise Mustafa Alp Ataç eşlik etti.

Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut, bu etkinliği düzenleyerek Mozart, Mendelssohn Bartholdy ve Dede Efendi'yi Goethe'nin Doğu-Batı Divanı'nda buluşturarak iki medeniyeti birbirine yaklaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Köln Goethe Topluluğu Başkanı Dr. Markus Schwering ise medyada fazlasıyla yer alan medeniyetler çatışması haberlerinin aksine, kültürler arası anlayışı ve bağı geliştiren bu tür etkinliklerin gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

