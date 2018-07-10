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Almanya'da Müslümanlar için mezarlık tahsis edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 21:29 | Son Güncelleme

Saarland eyaletine bağlı Merzig kentinde Müslümanlar için 20 mezar kapasiteli alan ayrıldı

BERLİN (AA) - Almanya'nın güneybatısında yer alan Saarland eyaletine bağlı Merzig kentinde Hristiyan mezarlığı içerisinde, Müslümanlara, defin işlemlerini yapabilecekleri, dana sonra genişletilmek üzere 20 mezar kapasiteli alan tahsis edildi.

Mezarlığın açılışına Merzig Belediye Başkanı Marcus Hofeld, Saarland Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Eyalet Birliği Başkanı Erkan Kahveci, Eyalet Kadınlar Kolu Başkanı Emine Abak Karaoğlan, Roden (SDP) Belediye Meclis Başkanı Hakan Gündüz, belediye ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Merzig DİTİB Yeşil Camisi din görevlisi Kemal Kaçar'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış merasiminde DİTİB adına mezarlığın açılması için görüşmeleri yürüten Türkan Şahin konuşma yaptı.

Mezarlığın açılış sürecini anlatan Şahin, özellikle kendilerine yardımlarını esirgemeyen Merzig Belediye Başkanı Hofeld'e teşekkür etti.

Kentte yaşayanların taleplerini önemsediklerini ifade eden Hofeld ise Müslümanlar için tahsis edilen mezarlığın, diğer dinlere gösterilen saygının ve birlikte yaşamaya verilen önemin göstergesi olduğunu belirtti.

Saarland DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Erkan Kahveci de hayatın iki gerçek anlamının doğum ve ölüm olduğunu hatırlatarak, "Artık bizler için burada bu mezarlık kalıcı olduğumuzu ve Almanya'ya gelen kuşakların da burada vazgeçilmeyecek bir unsur olduğunu gösteriyor." dedi.

Merzig DİTİB Yeşil Camisi Başkanı Turhan Çakmak ise Müslümanların artık Almanya'da kalıcı olduklarını ifade ederek, cenazelerin defni için Müslüman mezarlıklarına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Açılış sonrası mezarlık ve gasilhane ziyaretçilere gezdirildi.

Almanya'da özellikle Müslümanların yaşadığı bölgelerde çok sayıda Müslüman mezarlığı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Müslüman mezarlığı

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