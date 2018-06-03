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Almanya'da müzik festivalinde polise saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 18:58 | Son Güncelleme

Darmstadt kentindeki etkinliğin ardından yaşanan saldırıda 15 polis yaralandı

BERLİN (AA) - Almanya'nın Darmstadt kentinde gerçekleşen "Schlossgrabenfest” müzik festivalinin ardından polise yönelik düzenlenen saldırıda, 15 güvenlik görevlisi yaralandı.

Darmstadt polisinden yapılan yazılı açıklamada, Herrengarten alanındaki müzik festivalinin sabaha karşı sona ermesinden sonra kısmen yüzleri kapalı olan saldırganların polis ekiplerine aniden şişeler fırlattığı bildirildi.

Olay yerine çevredeki karakollardan çağrılan polis ekiplerinin ve bir polis helikopterinin yardımıyla alanın boşaltılabildiği belirtilen açıklamada, polisin saldırganlara kararlılıkla müdahale ettiği ve 80'den fazla kişinin göz altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, olayda 15 polisin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırganların çevreye zararın yanı sıra bir konteyneri ateşe verdiği aktarılan açıklamada, şiddet eyleminin sebebinin henüz bilinmediği, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Darmstadt Emniyet Müdürü Bernhard Lammel, polise yönelik saldırıyı kınayarak, “Bu şiddet hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz." ifadesini kullandı.

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth da saldırganların sert şekilde cezalandırılmasını isteyerek, şunları kaydetti:

“Bu çirkin olay sadece polis memurlarına değil aynı zamanda hukuk devletimize ve toplumumuza bir saldırıdır."

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Darmstadt polis saldırı

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