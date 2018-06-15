KÖLN (AA) - Almanya'da internet üzerinden paylaşım yada yorum yaparak "nefret suçu işlediği" düşünülen 29 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Almanya basınında çıkan haberlere göre, 10 eyalette aynı anda düzenlenen ve Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) tarafından organize edilen operasyonlara 20 polis merkezi katıldı.

Düzenlenen operasyonlar sonucu, Yahudi karşıtı, yabancı düşmanı ve kışkırtıcı yorumlar yaparak, halkı kin ve nefrete teşvik etmekle suçlanan 29 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Berlin, Bayern, Brandenburg, Hessen, Bremen, Kuzey Ren Vestfalya, Saksonya, Schleswig-Holstein, Saksonya-Anhalt ve Thüringen eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda bazı bilgisayar ve cep telefonlar el konuldu.

BKA internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada ise vatandaşlardan bu tür paylaşım yapanların kendilerine bildirilmesi istendi.

Almanya'da üçüncü dalgası düzenlenen operasyonlar ile sanal dünyada nefret suçları ile mücadele edilip kurumsallaştırılması amaçlanıyor.

Ülkede sosyal medya ya da internet üzerindeki forumlar aracılığıyla halkı kin ve nefrete teşvik ettiği belirlenen kişiler beş yıla kadar hapis cezası alabiliyor.

Öte yandan "Birlikte yaşamı tehlikeye sokan ve halkı kin ve nefrete sürükleyen" eylemleri takip etmek için doğrudan yetkili "Antisemit Olayları Takip Sorumlusu" atayan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin bu kararının diğer eyaletlere örnek olması bekleniyor.

