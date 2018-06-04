HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Almanya'da Netanyahu'ya protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 20:26 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya gelen Netanyahu, görüşmenin yapıldığı Başbakanlık binasının karşısında toplanan bir grup tarafından protesto edildi

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin'de görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu protesto edildi.

Netanyahu’nun Merkel ile bir araya gelmesinden önce bir grup gösterici görüşmenin yapılacağı Başbakanlık binasının karşısındaki Federal Meclisin önünde toplandı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri sırasında protestocular "Filistin’e özgürlük", "Netanyahu hoş gelmedi" ve “Göreceksin mülteciler dönecek" şeklinde sloganlar attı.

Protestocular Filistin bayrakları ile Gazze sınırında gönüllü hemşirelik yapan ve İsrail askerlerince şehit edilen Rezzan Neccar’ın fotoğraflarının yanı sıra üzerinde "Cennette rahat uyu Rezzan Neccar. Filistin’e özgürlük" yazan pankart taşıdı.

Gösteriye katılan 26 yaşındaki Burhan Yassin, Filistin’de her gün Filistinlilerin öldürüldüğünü ve tutuklandığını belirterek, böyle bir durumda Netanyahu'nun Avrupa'da siyasi liderlerce kabul edilip, görüşmeler yapılmasına Filistinlilerin tepki gösterdiğini belirtti.

Netanyahu’nun Berlin’de daha fazla Filistinliyi öldürmek için para ve silah istemeye geldiğini savunan Yassin, “Bu bir felaket ve kabul edilebilir bir durum değil." dedi.

Merkel-Netanyahu görüşmesinin sonuna kadar gösteriyi sürdüren protestocular daha sonra olaysız dağıldı.

PARTNERİngiliz anahtarını kolaya batırdı! Sonuç inanılmaz...İngiliz anahtarını kolaya batırdı! Sonuç inanılmaz...
Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken bedelli askerlik açıklaması!Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken bedelli askerlik açıklaması!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ABD'ye rest: F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi yapılacakDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ABD'ye rest: F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berlin İsrail Başbakanı Netanyahu protesto

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Diyarbakır'da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Diyarbakır'da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken bedelli askerlik açıklaması!

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken bedelli askerlik açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ABD'ye rest: F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ABD'ye rest: F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi yapılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.