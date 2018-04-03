Almanya’da NSU cinayetleri

BERLİN (AA) - Almanya'da aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü üyeleri tarafından 6 Nisan 2006’da öldürülen Halit Yozgat için Kassel kentinde yapılması planlanan anma töreninin, güvenlik sebebiyle iptal edildiği bildirildi.

Kassel Belediyesinden yapılan açıklamada, Yozgat’ın öldürülmesinin 12. yılında düzenlenmesi planlanan anma töreninin iptal edildiği, kararı Yozgat ailesinin de kabul ettiği belirtildi.

Kassel Belediye Başkanı Christian Geselle, anma töreninin iptal edilmesinin güvenlik endişelerinden kaynaklandığını ifade etti.

Yozgat ailesinin de törenin iptal edilmesini uygun bulmasına büyük saygı duyduğunu belirten Geselle, Kassel Belediyesinin Yozgat’ın hatırasını koruyacağını kaydetti.

Almanya Türk Toplumu (TGD) derneği ise anma töreninin güvenlik sebebiyle iptal edilmesine tepki gösterdi.

TGD Başkanı Atila Karabörklü, yaptığı yazılı açıklamada, NSU terör örgütünün Alman hukuk devletinin ve demokrasisinin en büyük felaketlerinden biri olduğunu vurguladı.

Alman siyasetinin ve güvenlik birimlerinin şimdiye kadar NSU cinayetlerini ve cinayetlerin arkasındaki ağı aydınlatamadığına işaret eden Karabörklü, "Bir anma töreninin güvenlik sebebiyle iptal edilmesi, siyaset ve güvenlik birimlerinin durumu konusunda ne ifade ediyor? Siyasetçiler kurbanların ailelerine nasıl bir sinyal gönderiyor? ‘Biz sizi o dönemde koruyamadık, bu dönemde de koruyamıyoruz’ sinyali gönderiliyor." ifadesini kullandı.

Karabörklü, Almanya’da camilere ve sığınmacı yurtlarına yapılan saldırılar, göç konusundaki ırkçı tartışmalar ve Federal Meclis’te aşırı sağcı popülist partinin yer alması yüzünden NSU cinayetlerinin anılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.