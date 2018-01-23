Almanya'da NSU davası

BERLİN (AA) - Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılar düzenlemekle suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında yardım ve yataklıktan yargılanan Ralf Wohlleben'in avukatı Nicole Schneider, müvekkiline yönelik suçlamaları reddederek örgütün cinayetlerde kullandığı silahı başka kişilerin temin ettiğini savundu.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde devam eden davanın 405. duruşmasında Schneider, mahkeme heyetine dilekçe sundu.

Dilekçeyi okuyan Schneider, silahın, davada sanık olarak yargılanan Carsten S. ile Wohlleben'in değil, Thüringen'deki aşırı sağcılar Sven R. ve Jug P. tarafından NSU üyeleri için temin edildiğini ileri sürerek bu iki kişinin davada tanık olarak dinlenmesini istedi.

Silahın temin edilmesinde Wohlleben'in dahlinin olmadığını savunan Schneider, Baden-Württemberg Kriminal Dairesinde Jug P. hakkında tutulan dosyanın incelenmesini talep etti.

Başsavcı Anette Greger ise mahkeme heyetinden Schneider'in dilekçesinin dikkate alınmamasını isteyerek sanık avukatının iddialarının spekülasyon olduğunu söyledi.