Almanya'da NSU davası

BERLİN (AA) - Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının duruşması, başsanık Beate Zschaepe'nin rahatsızlanmasından dolayı yarına ertelendi.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen davanın 416'ncı duruşmasında, Mahkeme Heyeti Başkanı Manfred Götzl, NSU'nun kuruluş safhasına ve geçmişte örgütün hazırlayıp çeşitli yerlere gönderdiği belirtilen tehdit mektuplarına ilişkin soruşturma raporlarını okudu.

Götzl, ardından Zschaepe'nin avukatı Hermann Borchert'e savunma yapması için söz verdi.

Borchert, müvekkilinin baş ağrısı ve mide bulantısı yaşadığını belirterek, rahatsızlığından dolayı bu sabah ilaç aldığını aktardı.

Mahkeme Başkanı Götzl, Zschaepe'nin mahkeme doktoru tarafından muayene edilmesinin ardından duruşmayı yarına ertelediğini açıkladı.

Davada bir süreden beri avukatların savunma yapmalarına başlamaları bekleniyor ancak savunma avukatlarının sürekli "reddi hakim" taleplerinde bulunması veya başka gerekçeler göstermelerinden dolayı dava sürüncemede bırakılıyor.