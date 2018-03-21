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Almanya'da NSU davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 21:09 | Son Güncelleme

Başsanık Beate Zschaepe'nin rahatsızlanmasından dolayı duruşma yarına ertelendi

BERLİN (AA) - Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının duruşması, başsanık Beate Zschaepe'nin rahatsızlanmasından dolayı yarına ertelendi.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen davanın 416'ncı duruşmasında, Mahkeme Heyeti Başkanı Manfred Götzl, NSU'nun kuruluş safhasına ve geçmişte örgütün hazırlayıp çeşitli yerlere gönderdiği belirtilen tehdit mektuplarına ilişkin soruşturma raporlarını okudu.

Götzl, ardından Zschaepe'nin avukatı Hermann Borchert'e savunma yapması için söz verdi.

Borchert, müvekkilinin baş ağrısı ve mide bulantısı yaşadığını belirterek, rahatsızlığından dolayı bu sabah ilaç aldığını aktardı.

Mahkeme Başkanı Götzl, Zschaepe'nin mahkeme doktoru tarafından muayene edilmesinin ardından duruşmayı yarına ertelediğini açıkladı.

Davada bir süreden beri avukatların savunma yapmalarına başlamaları bekleniyor ancak savunma avukatlarının sürekli "reddi hakim" taleplerinde bulunması veya başka gerekçeler göstermelerinden dolayı dava sürüncemede bırakılıyor.

- NSU davası

Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Mayıs 2013'ten bu yana Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada, NSU terör örgütü üyesi olma suçundan yargılanan Beate Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücreevini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.

Davada, aralarında NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapmakla suçlanan 4 kişi yargılanıyor.

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