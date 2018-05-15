Almanya'da NSU davası

BERLİN (AA) - Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında örgüte yardım ve yataklıktan yargılanan Ralf Wohlleben'in avukatı Nicole Schneiders, müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia etti.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde devam eden davanın 425. duruşmasında Wohlleben'in avukatları savunmalarını yaptı.

Müvekkilinin yabancılardan nefret eden biri olmadığını ileri süren Schneiders, Wohlleben'in suçlu olduğuna inanmadığını ve 6,5 yıldan beri suçsuz yere cezaevinde bulunduğunu belirtti.

Davanın siyasi olduğunu, bu nedenle uzun sürdüğünü savunan Schneiders, mahkeme heyetini, gerçeklerle ilgilenmemek ve bir dizi kanıtın mahkemeye sunulmasına izin vermemekle suçladı.

Schneiders, Jena kentinde aşırı sağcı çevrenin içinde bulunan bir kişinin mahkemede dinlenmesi talebini yineleyerek, bu kişinin cinayetlerde kullanılan silaha benzer bir silaha sahip olduğunu ve bunu NSU üyesi Uwe Böhnhardt'a verdiğini söyleyeceğini kaydetti.