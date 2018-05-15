HABER

Almanya'da NSU davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 20:34 | Son Güncelleme

Örgüte yardım ve yataklıktan yargılanan Ralf Wohlleben'in avukatı Nicole Schneiders, müvekkilinin masum olduğunu ileri sürdü

BERLİN (AA) - Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında örgüte yardım ve yataklıktan yargılanan Ralf Wohlleben'in avukatı Nicole Schneiders, müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia etti.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde devam eden davanın 425. duruşmasında Wohlleben'in avukatları savunmalarını yaptı.

Müvekkilinin yabancılardan nefret eden biri olmadığını ileri süren Schneiders, Wohlleben'in suçlu olduğuna inanmadığını ve 6,5 yıldan beri suçsuz yere cezaevinde bulunduğunu belirtti.

Davanın siyasi olduğunu, bu nedenle uzun sürdüğünü savunan Schneiders, mahkeme heyetini, gerçeklerle ilgilenmemek ve bir dizi kanıtın mahkemeye sunulmasına izin vermemekle suçladı.

Schneiders, Jena kentinde aşırı sağcı çevrenin içinde bulunan bir kişinin mahkemede dinlenmesi talebini yineleyerek, bu kişinin cinayetlerde kullanılan silaha benzer bir silaha sahip olduğunu ve bunu NSU üyesi Uwe Böhnhardt'a verdiğini söyleyeceğini kaydetti.

Wohlleben'in diğer avukatı Olaf Klemke de mahkeme heyetinin müvekkili hakkındaki kararı daha önce verdiğini savunarak, yargıçların burada cezanın ne kadar yüksek olacağını düşündüklerini ileri sürdü.

Müvekkilinin serbest bırakılmasını talep eden Klemke’nin, Wohlleben’in baş ağırısı nedeniyle konsantre olamadığını söylemesinin ardından duruşma yarına ertelendi.

Wohlleben, cinayetlerde kullanılan ceska tipi silahı NSU üyeleri için temin etmekle suçlanıyor.

- NSU davası

Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Mayıs 2013'ten bu yana Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada, NSU terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.

Davada, aralarında NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Zschaepe ve aralarında Wohlleben'in de bulunduğu örgüte yardım ve yataklık yapmakla suçlanan 4 kişi yargılanıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya'daki NSU davası Nicole Schneiders Ralf Wohlleben

En Çok Okunan Haberler

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Emekliye 244 lira zam

Emekliye 244 lira zam

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

İlginizi Çekebilir

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Fetullah Gülen'den FETÖ'cü teröristlere 24 Haziran seçimleri öncesi katliam talimatı

Fetullah Gülen'den FETÖ'cü teröristlere 24 Haziran seçimleri öncesi katliam talimatı

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

Antalya'da yataklarında yarı çıplak öldürülmüş bulunmuşlardı! Cinayetin ardında 'yenge' çıktı!

Antalya'da yataklarında yarı çıplak öldürülmüş bulunmuşlardı! Cinayetin ardında 'yenge' çıktı!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert Kudüs tweetleri

MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert Kudüs tweetleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya çok sert yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya çok sert yanıt!

ABD'den skandal açıklama! Kudüs'teki ölümlerden Filistin'i sorumlu tuttu!

ABD'den skandal açıklama! Kudüs'teki ölümlerden Filistin'i sorumlu tuttu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.