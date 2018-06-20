Almanya’da NSU davası

BERLİN (AA) - Almanya’da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyal Yeraltı (NSU) terör örgütü davasındaki baş sanık Beate Zschaepe’nin avukatlarından Anja Sturm, NSU'nun hukuki anlamda terör örgütü olmadığını savundu.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde devam eden davanın 434. duruşmasında Zschaepe’nin avukatlarından Anja Sturm savunma yaptı.

Beate Zschape’nin, cinayetleri işleyen, bombalı saldırılar gerçekleştiren ve banka soygunları yapan Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt ile sadece kaldıkları evi paylaştığını ileri süren Sturm, terör örgütü kurmak için en az üç kişinin gerekli olduğunu, bundan dolayı NSU’nun hukuki anlamda bir terör örgütü olmadığını iddia etti.

"Beate Zschaepe bir terör örgütü üyesi değildir." diyen Sturm, Zschaepe’nin 1999 yılından sonra sahte kimliklerle yaşaması ve hayatını soygunlarla finanse ederek sürdürmesinin bir suç örgütü kurmakla eş değer tutulamayacağını ifade etti.

Sturm, Böhnhardt, Mundlos ve Zschaepe'nin "yer altında" faaliyet göstermelerinin bir stratejiye sahip olmalarından kaynaklanmadığını ileri sürerek, Böhnhardt ve Mundlos’un daha çok gözaltına alınmaktan korktuklarından dolayı "düşüncesiz ve plansız bir şekilde kaçtıklarını" belirtti.