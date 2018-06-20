Almanya’da NSU davası

BERLİN (AA) - Almanya’da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyal Yeraltı (NSU) terör örgütü davasındaki baş sanık Beate Zschaepe’nin avukatlarından Anja Sturm, NSU'nun hukuki anlamda terör örgütü olmadığını savundu.
Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde devam eden davanın 434. duruşmasında Zschaepe’nin avukatlarından Anja Sturm savunma yaptı.
Beate Zschape’nin, cinayetleri işleyen, bombalı saldırılar gerçekleştiren ve banka soygunları yapan Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt ile sadece kaldıkları evi paylaştığını ileri süren Sturm, terör örgütü kurmak için en az üç kişinin gerekli olduğunu, bundan dolayı NSU’nun hukuki anlamda bir terör örgütü olmadığını iddia etti.
"Beate Zschaepe bir terör örgütü üyesi değildir." diyen Sturm, Zschaepe’nin 1999 yılından sonra sahte kimliklerle yaşaması ve hayatını soygunlarla finanse ederek sürdürmesinin bir suç örgütü kurmakla eş değer tutulamayacağını ifade etti.
Sturm, Böhnhardt, Mundlos ve Zschaepe'nin "yer altında" faaliyet göstermelerinin bir stratejiye sahip olmalarından kaynaklanmadığını ileri sürerek, Böhnhardt ve Mundlos’un daha çok gözaltına alınmaktan korktuklarından dolayı "düşüncesiz ve plansız bir şekilde kaçtıklarını" belirtti.
Zschaepe’nin bir terör örgütüne üye olmaktan mahkum olamayacağını savunan Sturm, müvekkilinin araç sürmeyi ve silahla ateş etmeyi bilmediğini, ancak iyi arkadaş olduğunu ve parayı idareli kullanabildiğini söyledi.
Tutuklu yargılanan Andre Emminger’in avukatı Michael Kaiser’in müvekkilinin rahatsız olduğunu söylemesi üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı Manfred Götzl davayı yarına erteledi. Sturm, savunmasına yarın da devam edecek.
- NSU davası
Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.
NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü.
Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde Mayıs 2013'ten bu yana görülen davada, NSU terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.
Davada, aralarında NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Zschaepe ve aralarında Emminger'in de de bulunduğu örgüte yardım ve yataklık yapmakla suçlanan 4 kişi yargılanıyor.
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