Almanya'da NSU davası

Zschaepe'nin avukatı Mathias Grasel, müvekkilinin 5 dakikalık bir son savunma yapmak istediğini dile getirdi.

Verilen aranın ardından konuşan Mahkeme Heyeti Başkanı Manfred Götzl, yarın ve perşembe günü yapılacak duruşmaların iptal edildiğini ve davanın 3 Temmuz Salı gününe ertelendiğini söyledi.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde devam eden davanın 436. duruşmasında, NSU terör örgütünün son olarak ikamet ettiği ve örgütün ortaya çıkmasının ardından Zschaepe tarafından ateşe verilen eve ilişkin yangın uzmanı Christian Setzensack bilirkişi olarak dinlendi.

BERLİN (AA) - Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasındaki baş sanık Beate Zschaepe son savunmasını gelecek hafta yapacak.

Öte yandan Andre Emminger hariç davada örgüte yardım ve yataklıktan yargılanan diğer sanıklar Ralf Wohlleben, Carsten S. ve Holger G’nin de son savunmalarını yapacakları kaydedildi.

- NSU davası

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde Mayıs 2013'ten bu yana görülen davada, NSU terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.

Davada, aralarında NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapmakla suçlanan 4 kişi yargılanıyor.

