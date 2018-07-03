Almanya’da NSU davası

BERLİN (AA) - Almanya’da 8’i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyal Yeraltı (NSU) terör örgütü davasındaki baş sanık Beate Zschaepe, aşırı sağcı düşüncenin artık kendisi için bir öneminin kalmadığını ileri sürdü.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde devam eden davanın 437. duruşmasında sanıklar son savunmalarını yaptı.

Baş sanık Zschaepe savunmasında, aşırı düşünceye mesafe koyduğunu iddia ederek aşırı sağcı düşüncenin kendisi için bir önemi kalmadığını ve bu bölümü kesin bir şekilde kapattığını savundu.

"İstemediğim ya da yapmadığım bir şeyden dolayı başkalarının yerine beni mahkum etmeyin." diyen Zschaepe, terör örgütü NSU’nun diğer üyeleri Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt’ın kurbanları neye göre seçtiğini bilmediğini ve mağdur ailelere bekledikleri cevabı veremeyeceğini belirtti.

Duruşmada söz alan sanıklardan Holger G, mağdur ailelerden özür dilerken, Ralf Wohlleben daha önce savunma yapan avukatlarının açıklamalarına katıldığını söyledi.