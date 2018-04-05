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Almanya'da NSU kurbanı Halit Yozgat'ı anma töreni iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 16:53 | Son Güncelleme

NSU terör örgütü tarafından öldürülen Halit Yozgat için 2011'den bu yana düzenlenen anma töreni, karşıt gösteriler gerekçesiyle bu yıl iptal edildi - Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu: - "Törenin iptal edilmesi, bu sese (ırkçılığa karşı dayanışma) tahammülü olmayan çevrelerin amaçlarına hizmet etmiş ve nihayetinde onların arzularına boyun eğmek anlamına gelmiştir"

FRANKFURT (AA) - Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu, aşırı sağcı "Nasyonal Sosyalist Yeraltı" (NSU) terör örgütü tarafından öldürülen Halit Yozgat için düzenlenmesi planlanan anma töreninin Kassel Belediyesi tarafından iptal edildiğini bildirdi.

Başkonsolosluktan yapılan yazılı açıklamada, "6 Nisan 2006 tarihinde Kassel'deki iş yerinde NSU terör örgütü tarafından katledilen vatandaşımız Halit Yozgat'ı ölümünün 12. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Yozgat'ın yanı sıra 7 Türk vatandaşı ile 1 Yunan vatandaşı ve 1 Alman polisinin de farklı zamanlarda söz konusu örgütün kurbanı olduğu aktarılan açıklamada, "Irkçılık ve yabancı düşmanlığına dayanan terör eylemlerinin amacı, barış içerisinde birlikte yaşayan insanlar arasında huzursuzluk yaratarak nefret tohumları ekmektir. Böyle zamanlarda karşılıklı anlayışı güçlendirmeye, dayanışmaya ve diyaloğa her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır." görüşüne yer verildi.

- "Bu karar hayal kırıklığına neden olmuştur"

Açıklamada 2011'den bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen anma töreninin bu yıl iptal edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"2011 yılından bu yana yapılageldiği gibi bu yıl da 6 Nisan'da, Halit kardeşimizin hatırasını yad etmek için, isminin verildiği meydanda Kassel Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek anma töreninde bir araya gelmeyi planlamıştık. Ancak, bu töreni sabote etmek için bazı grupların gösteri düzenleyeceğini ve bu durumun bir güvenlik riski doğuracağını gerekçe gösteren Kassel Belediyesi, söz konusu töreni iptal etmeyi tercih etmiştir. Bu karar, Başkonsolosluğumuzca ve görev bölgemizdeki Türk toplumunun geniş kesimlerince üzüntüyle karşılanmış ve hayal kırıklığına neden olmuştur."

Anma töreninin, Yozgat'ı anmanın ötesinde ırkçılık ve yabancı düşmanlığı motifli saldırılara karşı duruşu tek ses halinde gösterebilmek bakımından da özel bir önem ve anlam taşıdığı vurgulanan açıklamada, törenin iptal edilmesinin, bu sese tahammülü olmayan çevrelerin amaçlarına hizmet ettiği ve nihayetinde onların arzularına boyun eğmek anlamına geldiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Frankfurt Başkonsolosluğu Halit Yozgat nsu

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