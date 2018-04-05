Almanya'da NSU kurbanı Halit Yozgat'ı anma töreni iptal edildi

FRANKFURT (AA) - Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu, aşırı sağcı "Nasyonal Sosyalist Yeraltı" (NSU) terör örgütü tarafından öldürülen Halit Yozgat için düzenlenmesi planlanan anma töreninin Kassel Belediyesi tarafından iptal edildiğini bildirdi.

Başkonsolosluktan yapılan yazılı açıklamada, "6 Nisan 2006 tarihinde Kassel'deki iş yerinde NSU terör örgütü tarafından katledilen vatandaşımız Halit Yozgat'ı ölümünün 12. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Yozgat'ın yanı sıra 7 Türk vatandaşı ile 1 Yunan vatandaşı ve 1 Alman polisinin de farklı zamanlarda söz konusu örgütün kurbanı olduğu aktarılan açıklamada, "Irkçılık ve yabancı düşmanlığına dayanan terör eylemlerinin amacı, barış içerisinde birlikte yaşayan insanlar arasında huzursuzluk yaratarak nefret tohumları ekmektir. Böyle zamanlarda karşılıklı anlayışı güçlendirmeye, dayanışmaya ve diyaloğa her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır." görüşüne yer verildi.

- "Bu karar hayal kırıklığına neden olmuştur"

Açıklamada 2011'den bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen anma töreninin bu yıl iptal edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: