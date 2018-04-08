Almanya'da öldürülen Türk genci için anıt

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de 5 Nisan 2012'de silahla vurulan ve ırkçı cinayete kurban gittiği tahmin edilen Türk genci Burak Bektaş için bir anıt dikildi.

Neukölln ilçesinde Bektaş'ın öldürüldüğü yerin yakınındaki Rudower Strasse ve Möwenweg caddelerinin kesiştiği yerde bulunan parkta dikilen anıtın açılışını baba Ahmet Bektaş ile anne Melek Bektaş yaptı, anıta çiçek bıraktı.

Törene katılan Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Alman makamlarından sağ kökenli cinayetlerin aydınlatılması konusunda çok daha fazla gayret sarf etmelerini beklediklerini vurgulayarak, "Yaptığımız her görüşmede Alman muhataplarımızdan ve emniyet birimlerinden bu konuda daha çok çaba gösterilmesini ve bilhassa sağ motifli saldırıların daha hızlı şekilde açıklığa kavuşturulmasını ifade ediyoruz." dedi.

Anıtın dikilmesinin çok önemli olduğunu belirten Çelik, anıtın duyarlılık kazandıracağına inandıklarını söyledi.

Çelik, parkın çevre düzenlemesini bir Türk şirketinin üstlendiğini ifade ederek, anıtın dikilmesini destekleyen ve maddi yardımda bulunan Almanlara da teşekkür etti.