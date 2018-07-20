Almanya'da otobüste bıçaklı saldırı: 8 yaralı

BERLİN (AA) - Almanya'nın Lübeck kentinde bir kişinin belediye otobüsünde bulunanlara bıçakla saldırması sonucu 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübeck polisinden yapılan açıklamaya göre, seyir halinde bulunan belediye otobüsündeki bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle yolculara bıçakla saldırdı.

Saldırıda 8 kişi yaralandı. Zanlı olay yerinde gözaltına alındı.

Olay yerine gelen savcı Ulla Hingst, saldırının hangi amaçla yapıldığının araştırılacağını bildirdi.

