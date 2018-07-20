HABER

Almanya'da otobüste bıçaklı saldırı: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 17:52 | Son Güncelleme

Almanya'da bir kişinin otobüste bulunan yolculara bıçakla saldırması sonucu 8 kişi yaralandı

BERLİN (AA) - Almanya'nın Lübeck kentinde bir kişinin belediye otobüsünde bulunanlara bıçakla saldırması sonucu 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübeck polisinden yapılan açıklamaya göre, seyir halinde bulunan belediye otobüsündeki bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle yolculara bıçakla saldırdı.

Saldırıda 8 kişi yaralandı. Zanlı olay yerinde gözaltına alındı.

Olay yerine gelen savcı Ulla Hingst, saldırının hangi amaçla yapıldığının araştırılacağını bildirdi.

PARTNERAdnan Oktar'ın müritleri hakkında şok gerçek! İlk defa okuyacaksınızAdnan Oktar'ın müritleri hakkında şok gerçek! İlk defa okuyacaksınız
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'ten flaş açıklama: 'Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına karşıyım'ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'ten flaş açıklama: 'Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına karşıyım'
Oktar'ın villasında yapılan aramadan yeni görüntülerOktar'ın villasında yapılan aramadan yeni görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya bıçaklı saldırı Lübeck OTOBÜS

En Çok Okunan Haberler

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar hakkında mahkemeden flaş karar! Silivri Cezaevi'nden Selahattin Demirtaş'ın olduğu yere nakledilecek!

Adnan Oktar hakkında mahkemeden flaş karar! Silivri Cezaevi'nden Selahattin Demirtaş'ın olduğu yere nakledilecek!

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'ten flaş açıklama: 'Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına karşıyım'

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'ten flaş açıklama: 'Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına karşıyım'

Adnan Oktar ve kediciklerin yatak odası ilk kez görüntülendi

Adnan Oktar ve kediciklerin yatak odası ilk kez görüntülendi

Rizeli ustanın yaptığı silah hayrete düşürdü! Devasa boyutta altıpatlar yaptı!

Rizeli ustanın yaptığı silah hayrete düşürdü! Devasa boyutta altıpatlar yaptı!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Sınırı geçen 4 Türk Yunanistan tarafından gözaltına alındı!

Sınırı geçen 4 Türk Yunanistan tarafından gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.