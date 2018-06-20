Almanya'da oy verme işlemi tamamlandı

BERLİN/KÖLN (AA) - Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Almanya'da oy verme işlemi sona erdi.
Almanya'daki Türk vatandaşları, 13 gün süresince 13 başkonsolosluk bölgesinde oy kullandı.
Yaklaşık 1 milyon 445 bin seçmenin bulunduğu ülkede, başkent Berlin ile Köln, Münih, Hannover, Hamburg, Nürnberg, Karlsruhe, Frankfurt, Essen, Münster, Düsseldorf, Stuttgart ve Mainz başkonsolosluk bölgelerindeki seçim merkezlerinde oy kullanma işlemi sona erdi.
Sandıklar açılıp zarflar sayıldı, ardından zarfların konulduğu oy torbaları kapatılarak mühürlendi ve tutanaklar tutuldu. Torbalar sandık saklama komisyonlarına teslim edildikten sonra güvenli odalara konuldu.
Oy torbaları bugün Türkiye'ye gönderilmek üzere uçağa yüklenecek.
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