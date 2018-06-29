Almanya'da perakende satışlar azaldı

FRANKFURT (AA) - Almanya’da perakende satışlar, bu yılın mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayımladığı geçici verilere göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar, mayıs ayında nisan ayına kıyasla yüzde 2,1, geçen yılın mayıs ayına göre de yüzde 1,6 azaldı.

Perakende satışlar, piyasalardaki aylık yüzde 0,5’lik azalış, yıllık da yüzde 1,9’luk artış beklentisini karşılamadı.

Diğer yandan satışa açık gün sayısı, 2017’nin mayıs ayında 25 ve 2018 mayıs ayında ise 24 olarak kaydedildi.

