Almanya'da PYD/PKK yandaşları 2 camiye saldırıda bulundu

BERLİN (AA) – Almanya'da terör örgütü PYD/PKK yandaşlarıiki camiye saldırıda bulundu.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde Minden kentindeki DİTİB Yeşil Cami ve Saksonya eyaletinin Leipzig kentindeki DİTİB Eyüp Sultan Camisi'ne dün gece yapılan saldırılarda, atılan taşlardan cami derneğinin camlarının kırıldığı ve duvarlara yazılar yazıldığı ifade edildi.

Minden Yeşil Cami Derneği Başkanı Sabahattin Çiğdem AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabaha karşı gerçekleşen ve kameraların tespit ettiği görüntülere göre maskeli 4 kişinin saldırıda bulunduğunu söyledi.

Cami derneğinin gençlik lokaline boya torbaları ve taşların atıldığını anlatan Çiğdem,duvara "Afrin" ve "intikam" şeklinde yazılar yazıldığını aktardı.

Çiğdem, terör örgütü yandaşlarının cumartesi günü kentte yürüyüş yaptıklarını ve caminin önünden de geçtiklerini belirterek, "Biz ikindi namazını kılıyorduk. Buradan geçerken seslerini yükselttiler. Dün gece de bu olay oldu." diye ekledi.

Bu arada camiye yönelik yapılan saldırı Bielefeld polis sözcüsü Kathryn Landwehrmeyer tarafından da duyuruldu. Yerel saat ile 02.40'ta meydana gelen olayda saldırganların kim olduğunun bilinmediğini ancak saldırının "siyasi amaçlı" gerçekleştirildiğini düşündüklerini ifade eden Landwehrmeyer, polisin soruşturma başlattığını bildirdi.