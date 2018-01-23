Almanya’da PYD/PKK yandaşları Türk yolculara saldırdı

BERLİN (AA) - Almanya'nın Hannover-Langenhagen Havalimanı'nda, izinsiz gösteri yapanterör örgütü PYD/PKK yandaşları Türk yolculara saldırdı.

Bazı Alman gazetelerin internet sayfalarındaki görüntülerde, Hannover-Langenhagen Havalimanı'nda terör örgütü yandaşlarının yaptığı gösteride pankart ve bez parçalarını taşıdıkları sopalarla buradaki Türk yolculara saldırdığı yer aldı.

Hannover polisinden yapılan açıklamada, havalimanında çıkan olaydatarafları ayırmak için polisin biber gazı kullandığı belirtildi.

Bir Türk hava yolu şirketine karşı yapılan havalimanındaki gösterinin polisten izin alınmadan düzenlendiği ifade edilen açıklamada, olayda 2 kişinin hafif yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada,olaya ilişkin yaralama ve mala zarar vermektenbazı kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Hannoversche Allgemeine Zeitung gazetesinin haberinde, havalimanının "Terminal B” bölümünde yaklaşık 180 kişinin kavgaya karıştığı ifade edilerek olaydan dolayı İstanbul'a gidecek bir uçağın kalkışının yarım saatten fazla geciktiği aktarıldı.

Terör örgütü PYD/PKK yandaşları dün gece de Almanya'da 2camiye saldırılarda bulunmuştu.

(AA)