Almanya’da PYD/PKK yandaşları Türk yolculara saldırdı

BERLİN (AA) - Almanya'nın Hannover-Langenhagen Havalimanı'nda, izinsiz gösteri yapanterör örgütü PYD/PKK yandaşları Türk yolculara saldırdı.
Bazı Alman gazetelerin internet sayfalarındaki görüntülerde, Hannover-Langenhagen Havalimanı'nda terör örgütü yandaşlarının yaptığı gösteride pankart ve bez parçalarını taşıdıkları sopalarla buradaki Türk yolculara saldırdığı yer aldı.
Hannover polisinden yapılan açıklamada, havalimanında çıkan olaydatarafları ayırmak için polisin biber gazı kullandığı belirtildi.
Bir Türk hava yolu şirketine karşı yapılan havalimanındaki gösterinin polisten izin alınmadan düzenlendiği ifade edilen açıklamada, olayda 2 kişinin hafif yaralandığı aktarıldı.
Açıklamada,olaya ilişkin yaralama ve mala zarar vermektenbazı kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Hannoversche Allgemeine Zeitung gazetesinin haberinde, havalimanının "Terminal B” bölümünde yaklaşık 180 kişinin kavgaya karıştığı ifade edilerek olaydan dolayı İstanbul'a gidecek bir uçağın kalkışının yarım saatten fazla geciktiği aktarıldı.
Terör örgütü PYD/PKK yandaşları dün gece de Almanya'da 2camiye saldırılarda bulunmuştu.
(AA)
BMGK sonrası açıklama Fransa'dan geldi... Türkiye'ye itidal çağrısı
Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit
Son dakika Ankara'da HDP'ye polis operasyonu!
Bunu yapan insan olamaz! Bebek cesedini çöpe bıraktılar
'İnanmayan Venüs'e gitsin! Masraflar benden'
Hiperaktif çocuklar için işkence gibi yönteme uzmanlardan sert tepki!
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazilik unvanı verilsin" teklifi
Midesinden çıkanlar dehşeti gözler önüne serdi
Yıldırım ve Kılıçdaroğlu'ndan ortak Afrin mesajı!
Hatay sınırında son durum roketler evleri mahvetti
'Ne zaman öleceğim?' sorusunun cevabını veren yapay zeka
Yanan eşyalarının yanı başında gözyaşı döken kadın, yürek dağladı
AppleInsider: Apple iPhone X’in üretimini durduracak
Okuyucu Yorumları 0 yorum