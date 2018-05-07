Almanya'da ramazan ayı hazırlıkları

KÖLN (AA) - Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, Köln'deki genel merkezde ramazan ayı boyunca bu yıl da her gün yaklaşık bin kişiye iftar yemeği vermeyi planladıklarını bildirdi.

Aşıkoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 16 Mayıs çarşamba gününden itibaren bir aylık rahmet, bereket ve mağfiret mevsiminin evlere, beldelere ve yurtlara misafir olacağını, kalpleri Allah ve Peygamber sevgisi ile dolu müminlerin arınmasına vesile olacağını ifade etti.

DİTİB Başkanı, ramazan ayının dini hayatta çok önemli bir yeri olan, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, yardımlaşma ve dayanışmanın artığı, sevginin, saygının, sabrın ve kardeşliğin daha da güçlendiği, birlik ve beraberliğin pekiştiği mübarek bir ay olduğunu belirtti.

Açıklamada Aşıkoğlu, şunları kaydetti:

"Ramazan; iman, kulluk, ahlak ve insanlık bilincinin zirveye çıktığı, duygu ve düşüncelerin berraklaştığı, kardeşlerin kucaklaştığı, rotasını kaybeden biçarelerin Kur’an ile yeniden buluştuğu, takvaya erip dünya ve ahiret saadetini yakalamaya gayret ettiği aydır. Ramazan her sahur vakti bir sorumluluğa uyanmak, Rabbinin rızasını kazanmaya, nefsine hakim olmaya, özündeki iyiye kavuşmaya çabalamaktır. Ramazan, iradeleri güçlendiren oruç ibadeti ile nefislerin terbiye edildiği, zekat, sadaka ve iftar sofralarıyla yoksulların doyurulup gözetildiği, teravih, Kur’an okuma, zikir, dua ve niyazlarla ibadetin neşe ve coşkusunun bütün topluma yayıldığı, sevap ve mükafatın arttığı, af ve mağfiretin çokça ihsan edildiği bir aydır."