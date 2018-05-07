Almanya'da ramazan ayı hazırlıkları

KÖLN (AA) - Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, Köln'deki genel merkezde ramazan ayı boyunca bu yıl da her gün yaklaşık bin kişiye iftar yemeği vermeyi planladıklarını bildirdi.
Aşıkoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 16 Mayıs çarşamba gününden itibaren bir aylık rahmet, bereket ve mağfiret mevsiminin evlere, beldelere ve yurtlara misafir olacağını, kalpleri Allah ve Peygamber sevgisi ile dolu müminlerin arınmasına vesile olacağını ifade etti.
DİTİB Başkanı, ramazan ayının dini hayatta çok önemli bir yeri olan, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, yardımlaşma ve dayanışmanın artığı, sevginin, saygının, sabrın ve kardeşliğin daha da güçlendiği, birlik ve beraberliğin pekiştiği mübarek bir ay olduğunu belirtti.
Açıklamada Aşıkoğlu, şunları kaydetti:
"Ramazan; iman, kulluk, ahlak ve insanlık bilincinin zirveye çıktığı, duygu ve düşüncelerin berraklaştığı, kardeşlerin kucaklaştığı, rotasını kaybeden biçarelerin Kur’an ile yeniden buluştuğu, takvaya erip dünya ve ahiret saadetini yakalamaya gayret ettiği aydır. Ramazan her sahur vakti bir sorumluluğa uyanmak, Rabbinin rızasını kazanmaya, nefsine hakim olmaya, özündeki iyiye kavuşmaya çabalamaktır. Ramazan, iradeleri güçlendiren oruç ibadeti ile nefislerin terbiye edildiği, zekat, sadaka ve iftar sofralarıyla yoksulların doyurulup gözetildiği, teravih, Kur’an okuma, zikir, dua ve niyazlarla ibadetin neşe ve coşkusunun bütün topluma yayıldığı, sevap ve mükafatın arttığı, af ve mağfiretin çokça ihsan edildiği bir aydır."
- "Her gün bin kişilik iftar"
DİTİB Genel Merkezi ve bağlı bulunan dernekler olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da bu mübarek ayı çeşitli etkinliklerle değerlendireceklerini belirten Aşıkoğlu açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
"Cami görevlilerimiz günübirlik farklı camilere giderek irşat programları gerçekleştirecekler. Köln'deki genel merkezimizde ramazan ayı boyunca her yıl olduğu gibi bu yıl da her gün yaklaşık bin kişiye iftar yemeği vermeyi planlıyoruz. Her gün fiziki imkanı olan derneklerimizde iftar sofraları kurulacak, bu iftar sofralarımızı Alman misafirlerimize, üniversite öğrencilerine, komşularımıza ve Almanya’ya mülteci olarak sığınan kardeşlerimize açacağız. Gündüzlerimizi camilerde mukabelelerle, gecelerimizi de teravih namazlarıyla ihya edeceğiz. Ayrıca Kadir gecesinde bütün camilerimizde özel programlar tertip edeceğiz."
Müslümanların fitre ve zekatlarını başta öğrencilere ve mülteciler olmak üzere, yoksullara ve kimsesizlere ulaştırılmak üzere kendilerine emanet edebileceklerini kaydeden Aşıkoğlu, "Bu sayede DİTİB olarak, bütün yoksul ve kimsesizleri kucaklayan bir 'gönül yapma' hareketine öncülük etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.
İbadethaneler başta olmak üzere mesken ve işyerlerine yönelik artan saldırılara da değinen Aşıkoğlu açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:
"Her milletten, her düşünce ve fikirde insanın huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirdiği, güven ve esenlik teminatı olan camilerimize yapılan bu saldırılar bizleri derinden üzmekte ve cemaatimizi ciddi şekilde tedirgin etmektedir. Bu vesileyle bu mübarek ay münasebetiyle herkesi sağduyulu hareket etmeye ve provakasyonlara karşı dikkatli olmaya davet ederken, mabetlerimizin ve cemaatimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması hususunda da yetkililiklerin gerekli tedbirlerini almalarını arzu etmekteyiz."
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