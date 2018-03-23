Almanya'da Regaip Kandili

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde camileri dolduran Müslümanlar, Regaip Kandili'ni birlikte idrak etti.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, din görevlileri Emre Şimşek ve Seyfettin Erkan, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okudu.
Din görevlisi Şimşek, gecenin anlam ve önemini anlatarak, "Allahu Teala'nın kullarına lütfunun çokluğu, kereminin bolluğu ve pek çok günahkarı bağışlaması sebebiyle bu geceye 'Regaip Gecesi' adı verilmiştir. Bu gecede bizler müminler olarak, insanlığın barış, huzur, kardeşlik ve mutluluğu için Rabbimize niyazda bulunalım." ifadelerini kullandı.
Camide düzenlenen programın sonunda, her milletten Müslüman ellerini semaya açarak, hep birlikte dua etti.
Irak'tan tepki çeken açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz!
Nevşehir'de askeri uçak düştü!
Üniversitede polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı
Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum