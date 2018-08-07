Almanya'da sanayi üretimi haziranda düştü

BERLİN (AA) - Almanya'da sanayi üretimi, haziranda piyasa beklentilerinin üzerinde düşerek bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı.
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, bu yılın haziran ayında mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısa kıyasla yüzde 0,9 düşerken, Haziran 2017’ye göre yüzde 2,5 artış gösterdi.
Almanya'da sanayi üretiminin haziranda, aylık yüzde 0,5 düşmesi ve yıllık yüzde 3 artması bekleniyordu.
Veriler, Almanya'da haziranda önceki aya kıyasla enerji hariç sanayi üretiminin yüzde 0,8 düştüğünü ortaya koydu.
Ülkede, söz konusu dönemde sanayi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 0,6, tüketim malları üretimi yüzde 1,6 ve ara mallar üretimi yüzde 0,8 düşüş kaydetti. Enerji üretimi de yüzde 2,9 yükseldi.
Bu arada, daha önce yüzde 2,6 arttığı açıklanan mayıs ayı sanayi üretimi verisi, yüzde 2,4 olarak revize edildi.
Kadıköy Taksim dolmuşunda skandal olay
İYİ Parti'de deprem! Peş peşe istifalar geliyor
Özel Akıllı Okullara ve öğretmenlere operasyon!
Uzmanlar uyardı: Bu işin geri dönüşü yok
İstanbul Eylem Planı ile şehir ikiye bölünecek
California'da tarihin en büyük yangını! Trump eyalet yetkililerini ve itfaiyecileri suçladı
Ünlü model sahilde aşka geldi! Bir anda arkasını dönünce...
Bağcılar'da dehşet: 2 ölü
CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Allah bizim belamızı versin ki...
Şanlıurfa'da kayıp Mehmet Yalçın'ın cesedi bulundu! Arkadaşı üzerine beton döküp fayans dizmiş!
YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü
Xiaomi Mi 8 satışa çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum