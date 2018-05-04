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Almanya'da "Şark Edebiyatı ve Goethe" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 16:04 | Son Güncelleme

Şiir Ağacı Derneği Başkanı Schauerhammer: - "Goethe, Fars edebiyatının gelmiş geçmiş en ünlü şairlerinden biri olan Hafız-ı Şirazi’den de etkilenmiş ve esinlenmiştir"

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde ünlü Alman yazar ve şair Goethe'nin eserlerine Şark kültürünün etkisini konu alan "Şark Edebiyatı ve Goethe" başlıklı konferans düzenlendi.

Köln Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), Köln Goethe Topluluğu (Goethe Gesellschaft in Köln) ve Wiesbaden Şiir Ağacı Derneği (Dichterpflänzchen e.V.) iş birliği ile düzenlenen konferansa, Türk ve Alman edebiyatseverler ilgi gösterdi.

Şiir Ağacı Derneği Başkanı Lutz Schauerhammer, konuşmacı olarak katıldığı konferansta, Goethe'nin hayatı boyunca Şark kültürü etkisi altında bulunduğunu, 7 yaşında "Binbir Gece Masalları"ndan, 70 yaşında ise Hafız’ın şiirlerinden büyük ölçüde etkilendiğini söyledi.

Goethe'nin gençlik yıllarından itibaren İslam’a ve Hz. Muhammed’e büyük ilgi duyduğunu dile getiren Schauerhammer, yazarın bazı şiirlerinde tarihçi J. von Hammer’in tercümesindeki Kur'an-ı Kerim ayetlerinden esinlendiğini belirterek, "Goethe, Fars edebiyatının gelmiş geçmiş en ünlü şairlerinden biri olan Hafız-ı Şirazi’den de etkilenmiş ve esinlenmiştir." dedi.

Schauerhammer, Goethe'nin "Doğu Batı Divanı" adlı eserinden örnekler okudu.

Goethe Topluluğu Müdürü Peter Krüger-Wensierski de "Goethe, kültürler arası diyalog için örnek bir kişidir. Bir kültürü yargılamadan önce iyi anlamak gerektiğini savunmuştur." şeklinde konuştu.

Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut, Alman kurumlarıyla ortaklaşa faaliyetler düzenlediklerini, bunun amacının ise iki ülke kültürlerini birbirine yakınlaştırmak olduğunu ifade etti.

Konferansın sonunda, Seher Erkan, Kaşif Demiröz, Kağan Ulaş ve Mustafa Alp Ataç'ın sunduğu Türk müziği eserleri konukların beğenisine sunuldu.

- "Şeyh Galip ve Goethe Şiir Akşamı"

Bu arada Köln YEE, Hessen eyaletinin başkenti Wiesbaden’da "Şeyh Galip ve Goethe" temalı şiir akşamı düzenledi.

"Şiir Ağacı Derneği" ile "Wiesbaden - Fatih Kardeşşehir Derneği" iş birliğiyle düzenlenen programda, aynı dönemde yaşamış şairlerin şiirlerinden örnekler sunuldu.

Şeyh Galib'in "Hüsnü Aşk" ve Goethe'nin "Faust" isimli eserlerinden seçilen parçalar iki dilli olarak okundu. Galip'in şiirleri için Avusturyalı Türkolog Joseph von Hammer-Purgstall'ın 1820‘lerde yaptığı çeviriler kullanıldı.

Şiir Ağacı üyeleri tarafından yapılan okumalara, Macar müzik grubu "Sultanita" Türk müzikleriyle eşlik etti.

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