Almanya’da savaştan kalma sığınaklar satışa çıkartıldı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde savaş döneminde yapılan 69 sığınak satışa çıkartıldı. Bugüne kadar Almanya genelinde 260’dan fazla sığınak satıldı.
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde savaş döneminde yapılan 69 sığınak satışa çıkartıldı. Satışa çıkartılan sığınaklar kültür merkezi, eğlence mekanları gibi yerlere dönüştürülüyor. Almanya’daki tüm sığınaklar, Federal Bölge Temsilcilikleri Ajansı (BİMA) tarafından idare ediliyor. 2007’den bu yana sığınaklar satışa çıkartılmaya başlandı. Son on yılda 260’dan fazla sığınak Almanya genelinde satışa çıkartılırken, bunların 107’si Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yer alıyor. Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg ve Münih gibi şehirlerde bir sığınak için milyon euro ödenirken, küçük şehirlerdeki sığınakların daha az bir fiyata satıldığı belirtildi.
BİMA Sözcüsü Anja Kremzow, şu anda ellerinde 120 sığınak olduğunu, bunların 69 tanesinin Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunduğunu söyledi. Kremzow, sığınakların kullanılmadığını, ıssız bir halde olan bu yapıların yenilenmesinin de çok ciddi bir maliyet gerektirdiğini vurgulayarak, bu yapıların satışının ekonomik anlamda da bir dönüşüm sağlayacağını ifade etti.
Savaş döneminde halk için yapılan sığınakların beton duvar kalınlığı 2 metre ve bombalara dayanıklı yapılar. Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler’in ve eşi Eva Braun’un İkinci Dünya Savaşı’nın son aylarını geçirdiği ve 30 Nisan 1945’te birlikte intihar ettikleri Berlin’deki "Liderin Sığınağı (Führerbunker)" bunlardan en ünlüsü. Şimdilerde ise Führerbunker dahil birçok sığınağın olduğu alanlar yerleşim merkezi olarak kullanılıyor.
Bedelli askerlik mi geliyor? Erken seçim kararı sonrası bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim? CHP'nin adayı Meral Akşener mi olacak?
İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?
Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia
TIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürprizi
Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi
Damadın şakası kötü bitti
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti
Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş
Okuyucu Yorumları 0 yorum