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Almanya'da seri katil şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 18:58 | Son Güncelleme

Bielefeld kentinde 38 yıldır çalıştığı firmada iş arkadaşlarını zehirlemeye çalışırken yakalanan kişinin daha önce yaşanan 21 ölüm olayı ile bağlantısı araştırılıyor

BERLİN (AA) - Almanya'nın Bielefeld kenti yakınlarındaki Schloss Holte-Stukenbrock beldesinde aynı fabrikada çalışan işçi arkadaşını zehirlemek isterken yakalanan kişi hakkında seri katil olabileceği şüphesiyle soruşturma açıldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre kentteki metal fabrikasında çalışan bir işçi, yemeğine kurşun tozu olduğunu fark ederek durumu yönetime bildirdi.

Fabrika yönetimi, ilgili yerlere gizli kamera yerleştirdi.

Kameraya yansıyan görüntülere göre fabrikada 38 yıldır çalışan bir işçinin, yemeğe kurşun tozu karıştırdığı tespit edildi.

Polis şüpheli işçiyi, cinayete teşebbüsten gözaltına aldı.

Polis 56 yaşındaki şüphelinin ifade vermekten kaçındığını açıkladı.

Ayrıca şüphelinin evinde yapılan aramada cıva, kurşun ve kadmiyum maddesi bulunduğu belirtildi.

Son 3 yılda zehirlenen iki işçiden birinin komada olduğu diğerinini ise diyalize girdiği ifade edildi.

Bielefeld polisinin 15 kişilik bir cinayet komisyonu kurduğu ve şimdi aynı fabrikada 2000 yılından bu yana yaşamını yitiren 21 kişinin zehirlenerek ölüp ölmediklerini araştırdığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya zehirlenme

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