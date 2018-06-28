Almanya'da seri katil şüphesi

BERLİN (AA) - Almanya'nın Bielefeld kenti yakınlarındaki Schloss Holte-Stukenbrock beldesinde aynı fabrikada çalışan işçi arkadaşını zehirlemek isterken yakalanan kişi hakkında seri katil olabileceği şüphesiyle soruşturma açıldı.
Ülke basınında yer alan haberlere göre kentteki metal fabrikasında çalışan bir işçi, yemeğine kurşun tozu olduğunu fark ederek durumu yönetime bildirdi.
Fabrika yönetimi, ilgili yerlere gizli kamera yerleştirdi.
Kameraya yansıyan görüntülere göre fabrikada 38 yıldır çalışan bir işçinin, yemeğe kurşun tozu karıştırdığı tespit edildi.
Polis şüpheli işçiyi, cinayete teşebbüsten gözaltına aldı.
Polis 56 yaşındaki şüphelinin ifade vermekten kaçındığını açıkladı.
Ayrıca şüphelinin evinde yapılan aramada cıva, kurşun ve kadmiyum maddesi bulunduğu belirtildi.
Son 3 yılda zehirlenen iki işçiden birinin komada olduğu diğerinini ise diyalize girdiği ifade edildi.
Bielefeld polisinin 15 kişilik bir cinayet komisyonu kurduğu ve şimdi aynı fabrikada 2000 yılından bu yana yaşamını yitiren 21 kişinin zehirlenerek ölüp ölmediklerini araştırdığı kaydedildi.
Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!
YKS'ye girecek öğrencilere ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz
İzmir'de oğlu okul müdürünü öldüren baba, 'Canınızı sıkanı vurun gitsin' demiş!
Son dakika: CHP yönetimi Elazığ milletvekili Gürsel Erol'u ihraç istemiyle disipline sevk etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan Süleyman Soylu'ya çok sert tepki: En az PKK kadar bölücü
Destek Yayınevi'nden skandal iş ilanı!
Çipras 'Erdoğan' sorusuna böyle yanıt verdi
Çocuk istismarıyla mücadele kuruluşunun başkanı 2 yaşındaki bebeğe tecavüz girişimi suçlamasıyla gözaltında
Kedilere özel havuz açıldı!
Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti
Müslüman asker Instagram'ı sallıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum