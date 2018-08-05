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Almanya'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 19:21 | Son Güncelleme

Ülkede 40 dereceye yaklaşan hava sıcaklığı nedeniyle yeşil alanlar kurudu, nehirlerin ve göllerin su seviyeleri düştü - Elbe Nehri'nde suyun çekilmesi nedeniyle İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma el bombası, mayın ve diğer patlayıcı maddeler bulundu

DÜSSELDORF - KÖLN (AA) - Almanya'da görülen son yılların en sıcak ve kurak yaz mevsimi hayatı olumsuz etkiliyor.

Ülkede 40 dereceye yaklaşan hava sıcaklığı nedeniyle yeşil alanlar kurudu, nehir ve göllerin su seviyeleri düştü. Yetkililer, tarım ürünleri hasadında yüzde 20'ye varan ciddi düşüşler olduğunu kaydetti.

Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD) gelecek günlerde ülke genelinde sıcak havanın etkili olmaya devam edeceğini belirterek, çarşamba günü sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkmasının beklendiğini duyurdu.

Elbe Nehri'nde suyun çekilmesiyle İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma el bombası, mayın ve diğer patlayıcı maddeler gün yüzüne çıktı. Nehirde son bir hafta içinde 5 farklı patlamamış maddenin bulunduğu bildirildi.

Ren Nehri'nin su seviyesinin düşmesi nedeniyle bazı büyük ticari gemilerin geçişine kısıtlama getirildiği, nehirde oksijen miktarının azalması dolayısıyla balık ölümlerinin arttığı aktarıldı.

Nehrin geçtiği Düsseldorf ve Köln kentlerinde suyun çekilmesi nedeniyle nehir kenarları kurudu. Tatile gidemeyen ya da sıcak havayı değerlendirmek isteyen çevre sakinlerinin ise nehir kenarında güneşlendiği gözlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya'da sıcak yaz hava sıcaklığı

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