Almanya'da sıcak hava ve kuraklık

BERLİN (AA) - Almanya’da haftalardır süren sıcak hava ve kuraklık çiftçileri etkiledi.

Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied, basına yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan kuraklıktan dolayı zarara uğrayan çiftçilere devletin maddi yardım yapmasını istedi.

Kuraklıktan dolayı sadece tahıl ürünleri için 1,4 milyar avro zararın beklendiğini, bunun yanında mısır, şeker pancarı ve patates üretiminde de zararın oluşacağını ifade eden Ruckwied, devletin 1 milyar avro acil yardım yapması gerektiğini ifade etti.

Ruckwied, üretimin son yılların ortalamasının yüzde 30’dan daha fazla düşeceğini belirterek bundan dolayı şirketlere likidite desteği verilmesini talep etti.

Kuraklıktan oluşan zararın tespit edilip çözümlerin bulunması için bugün federal hükümet ve eyaletlerin temsilcilerinin yer aldığı bir toplantı yapıldı.

Bu toplantı müsteşarlar düzeyinde gerçekleştirilirken, konunun yarın bakanlar kurulunda da ele alınacağı bildirildi.

- Nehirlerde su seviyesi düştü

Bu arada, aşırı sıcaktan ve yağmur yağmamasından dolayı nehirlerde su seviyesinin düştüğü ve suların çekildiği belirtildi.