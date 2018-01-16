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Almanya'da sığınmacıların sayısı azaldı

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 16:42 | Son Güncelleme 12 dakika önce

- İçişleri Bakanı Maiziere: - "Almanya'da 2017'de ilk kez sığınmacı olarak kayıt yapılanların sayısı 2016'ya göre belirgin bir şekilde düştü. 2017'de 186 bin olarak gerçekleşen bu sayı 2016'da 280 bindi"

BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, geçen yıl ülkede sığınmacı olarak kaydı alınanların sayısının 2016'ya göre azaldığını söyledi.

Maiziere,Berlin'de Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) Başkanı Jutta Cordt ile düzenlediği basın toplantısında 2017'de Almanya'ya gelen sığınmacılarla ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sığınmacılarla ilgili önemli sorunların kontrol altında olduğunu ancak yapılacak çok şeyin bulunduğunu belirten Maiziere, "Almanya'da 2017'de ilk kez sığınmacı olarak kayıt yapılanların sayısı 2016'ya göre belirgin bir şekilde düştü. 2017'de 186 bin olarak gerçekleşen bu sayı 2016'da 280 bindi." dedi.

Maiziere, geçen yıl, aralarındaçok sayıda suçlunun da bulunduğu yaklaşık 26 bin kişinin sınır dışı edildiğini, 30 binin üzerinde kişinin de gönüllü olarak ülkelerine geri döndüğünü kaydetti.

BAMF'ın çalışma koşullarının iyileştirildiğini ifade eden Maiziere, 2017'de sığınmacıların iltica taleplerinin sonuçlandırılma süresinin ortalama 2 aya düşürüldüğünü dile getirdi.

Maiziere, uluslararası mülteci krizinin hala devam ettiğini belirterek, bu göç hareketlerinin gelecekte uluslararası gelişmelerin merkezinde kalacağını söyledi.

Almanya'da yoğun şekilde tartışılan aile birleşimiyle, mültecilerin aile fertlerininin ülkeye getirilmesi konusuna da değinen Maiziere, aile birleşiminin topluma uyum sağlamak için olumlu etkisi oluğunu ancak diğer taraftan buradabirilerinin sıkıntılı durumda kalıp, bir kişinin tehlikeli yolculuğa gönderilmesi gibi durumdan dolayı ailelerin ödüllendirilmemesi gerektiğini kaydetti.

Birçok Suriyelinin yakının Türkiye'de yaşadığını ve Türkiye'de Suriye'deki gibi bir durumdan bahsedilemeyeceğini ifade eden Maiziere, "Burada aile politikası açısından ailelerin birleşimini anlayabiliyorum. Ancak bu, sığınmacıların korunma ihtiyacı açısındangerçek bir argüman değil. Ailenin bir arada kalması çok önemliyse o zaman Türkiye'de de kalabilirler." diye konuştu.

Maiziere, bu konuda ikilemde kaldığını belirtti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2017'detoplam 47 bin 434 Suriyelinin Almanya'da iltica talebinde bulunduğunu, bunu 21 bin 43 ile Iraklıların, 12 bin 346 ile Afganların, 9 bin 524 ile Eritrelilerin, 7 bin 927 ile Türklerin ve 7 bin 795 ile de İranlıların takip ettiği kaydedildi.

(AA)

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