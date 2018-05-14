HABER

Almanya'da Suriyeli aileye saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 20:01 | Son Güncelleme

Almanya'da Suriyeli aileye saldırı

BERLİN (AA) - Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde bir kişinin, Suriyeli bir aileye saldırıda bulunduğu bildirildi.

Magdeburg polisinden yapılan açıklamada, bir parkta bulunan Suriyeli ailenin, yanında iki köpeği bulunan 23 yaşındaki bir kişinin yabancı düşmanlığı içerikli sözlü hakaretlerine maruz kaldığı belirtildi.

Hakaret eden kişinin daha sonra olay yerinden ayrıldığı ancak bir süre sonra köpekleriyle geri dönerek Suriyeli ailenin üzerine yürüdüğü ifade edilen açıklamada, saldırganın, ailesini korumak isteyen 29 yaşındaki Suriyelinin boğazını sıktığı kaydedildi. Ayrıca, köpeklerin de Suriyeliye saldırarak birçok kez ısırdığı aktarıldı.

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında saldırganın kimliğinin tespit edildiği ancak gözaltına alınmadığı, köpeklerin el konularak hayvan barınağına götürüldüğü ifade edildi.

Olayda yaralanan Suriyelinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İşte Zekeriya Öz'ün son hali! İşte Zekeriya Öz'ün son hali!
Filistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepkiFilistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepki
İnce'den çok ilginç seçim vaadi: Beni seçin, birkaç ay içinde gideceğimİnce'den çok ilginç seçim vaadi: Beni seçin, birkaç ay içinde gideceğim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya saldırı Suriyeli

En Çok Okunan Haberler

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı

Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da lüks villada milyonluk vurgun! Soyguncu sevgili kayıplara karıştı!

İstanbul'da lüks villada milyonluk vurgun! Soyguncu sevgili kayıplara karıştı!

Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi

Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi

800 metrelik Türk Bayrağı taşınacak!

800 metrelik Türk Bayrağı taşınacak!

MER’S: Moda Mücevherinin Öncüsü!

MER’S: Moda Mücevherinin Öncüsü!

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.