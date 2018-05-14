Almanya'da Suriyeli aileye saldırı

BERLİN (AA) - Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde bir kişinin, Suriyeli bir aileye saldırıda bulunduğu bildirildi.
Magdeburg polisinden yapılan açıklamada, bir parkta bulunan Suriyeli ailenin, yanında iki köpeği bulunan 23 yaşındaki bir kişinin yabancı düşmanlığı içerikli sözlü hakaretlerine maruz kaldığı belirtildi.
Hakaret eden kişinin daha sonra olay yerinden ayrıldığı ancak bir süre sonra köpekleriyle geri dönerek Suriyeli ailenin üzerine yürüdüğü ifade edilen açıklamada, saldırganın, ailesini korumak isteyen 29 yaşındaki Suriyelinin boğazını sıktığı kaydedildi. Ayrıca, köpeklerin de Suriyeliye saldırarak birçok kez ısırdığı aktarıldı.
Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında saldırganın kimliğinin tespit edildiği ancak gözaltına alınmadığı, köpeklerin el konularak hayvan barınağına götürüldüğü ifade edildi.
Olayda yaralanan Suriyelinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
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