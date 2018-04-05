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Almanya'da terör örgütü yandaşlarına baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 23:08 | Son Güncelleme

Polis, PKK'ya yakın kuruluşların çatı örgütü olarak bilinen Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin Hannover şubesine düzenlediği baskında bilgisayar ve örgüte ait bazı materyallere el koydu

BERLİN (AA) - Almanya'da sık sık gösteri düzenleyen ve terör örgütü PKK'ya yakın kuruluşların çatı örgütü olarak bilinen Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin (NAV-DEM) Hannover şubesine polisin baskın düzenlediği bildirildi.

Alman medyasındaki haberlere göre, NAV-DEM'in Hannover şubesinde arama yapan polisin, bilgisayarlar ile terör örgütü propagandasında kullanılan bazı materyallere el koyduğu ifade edildi.

Lüneburg Başsavcılığı Sözcüsü Frank Padberg, Alman medyasına yaptığı açıklamada, arama kararının, Lüneburg Başsavcılığı Devlet Koruma Senatosu'nun emriyle gerçekleştiğini belirterek, ''Dernekler kanununa aykırı davranmaktan birçok kişi hakkında soruşturma yürütüyoruz.'' ifadesini kullandı.

Padberg, ayrıca söz konusu kişiler hakkında "bölücü terör örgütü PKK'nın Almanya'daki illegal yapılanmasına destek olmak ve gençleri PKK'nın silahlı eylemlerine yönlendirmek" suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğünü vurguladı.

Haberin duyulmasının ardından terör örgütü yandaşlarının bina yakınına gelerek savcılığın arama kararı ve polisin tutumu nedeniyle protesto gösterisi düzenlendikleri belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM)

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