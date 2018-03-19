HABER

Almanya'da Trabzon Köprübaşılılar bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 00:16 | Son Güncelleme

Almanya'da Trabzon Köprübaşılılar bir araya geldi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Schwelm kentinde, "Avrupa Trabzon Köprübaşılılar Kültür, Sosyal ve Dayanışma Derneği" tarafından düzenlenen geleneksel geceye yoğun ilgi oldu.

Schwelm Eventhalle'deki etkinliğe gerek Türkiye gerekse Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden katılan yaklaşık bin kişi, kemençe ve horon eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Dernek Başkanı Ahmet Anaç, yaptığı açılış konuşmasında, bu yıl yedincisi düzenlenen geceyi geleneksel hale getirdiklerini ve yoğun ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Anaç, "Amacımız hemşehrilerimizi bir araya getirmek, hasret gidermek, kaynaşmak, tanışmak, dayanışmaya zemin hazırlamak, aileler arası bağları güçlendirerek hep birlikte Avrupa'da memleketimizi yaşamak ve yaşatmak." dedi.

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, yurt dışında yaşayanların geleneklerini korumasının yanı sıra birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Başkonsolos Cebeci, son günlerde Türk kurum ve kuruluşlarına yönelik düzenlenen provokatif saldırılara karşı vatandaşların daha duyarlı olmasını, bu tür saldırılar karşısında provake olmadan durumu güvenlik güçlerine ve konsolosluk yetkililerine bildirmelerini istedi.

Yöresel yemeklerin sunulduğu etkinlikte geleneksel kıyafetler giyen dans ekipleri ile yerel sanatçılar sahne aldı.

Mehmet Aydın devleti de dolandırmış!Mehmet Aydın devleti de dolandırmış!
Yıldız'ı ziyaret eden Cübbeli Ahmet'ten olay sözlerYıldız'ı ziyaret eden Cübbeli Ahmet'ten olay sözler
İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Trabzon Köprübaşılılar

En Çok Okunan Haberler

MAÇ ÖZETİ | Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş (26. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş (26. hafta puan durumu)

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

AK Parti Kongresi'nde kavga!

AK Parti Kongresi'nde kavga!

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

Rusya'daki başkanlık seçimini Putin kazandı

Rusya'daki başkanlık seçimini Putin kazandı

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üç Aylar mesajları 2018: Paylaşımlık en güzel resimli üç aylar mesajları

Üç Aylar mesajları 2018: Paylaşımlık en güzel resimli üç aylar mesajları

İBB Başkanı Uysal’dan metro yatırımlarında öncelik açıklaması

İBB Başkanı Uysal’dan metro yatırımlarında öncelik açıklaması

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur kaç gün devam edecek?

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur kaç gün devam edecek?

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!

Meral Akşener'in mitinginde dikkat çeken slogan!

Meral Akşener'in mitinginde dikkat çeken slogan!

Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.