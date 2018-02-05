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Almanya'da Türk ailenin evlerinde ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 19:15 | Son Güncelleme

Esslingen'de evlerinde ölü bulunan ailenin kimlikleri belli oldu

BERLİN (AA) - Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Esslingen kentinde evlerinde ölü bulunan 4 kişilik Türk ailenin kimlikleri belirlendi.

Ailenin olay yerine gelen yakınlarından alınan bilgiye göre, Trabzonlu Turgay Öztürk (29), eşi Filiz Öztürk (29) ile Mert (4) ve Minel (3) adındaki çocukları hayatını kaybetti.

Reutlingen polisinden yapılan yazılı açıklamada da Obertürkheim Caddesi'nde meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre ailenin karbonmonoksitten zehirlendiği belirtildi.

Bir aile yakınının yerel saat ile 12.00 sıralarında evin zilini çalması üzerine kapı açılmayınca pencereden içeriye baktığı, hareketsiz yatan iki kişiyi gördüğünde de polise haber verdiği belirtildi.

Kurtarma ekiplerinin olay yerine geldiğinde karbonmonoksit cihazlarının uyarı verdiği ifade edilen açıklamada, karbonmonoksit değerlerinin yüksek olması sebebiyle itfaiyecilerin maske takarak eve girdiği ifade kaydedildi.

Açıklamada, itfaiyenin evde 29 yaşınlarında olan çift ile 4 ve 3 yaşındaki çocuklarının yaşamlarını yitirdiğini tespit ettiği aktarılarak, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, soruşturmanın sonucunun hafta sonundan önce belli olmayacağı kaydedildi.

Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı da olaya ilişkin bilgi almak ve yakınlarına başsağlığı dilemek amacıyla olay yerine gitti. Akıntı'nın aile yakınlarıyla görüşerek kendilerine başsağlığı dilediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Esslingen Türk Aile

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