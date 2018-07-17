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Almanya'da Türk iş yerine silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 17:20 | Son Güncelleme

Türklere ait bir fırına düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

BERLİN (AA) - Almanya'da Türklere ait iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu.

Heilbronn kentindeki Alper Yıldırmaz'a ait ''Stefans'' adlı fırına sabah saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi gelerek silahla ateş etti.

Saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İş yeri sahibi Alper Yıldırmaz'ın kardeşi Atilla Yıldırmaz, AA muhabirine, saldırı esnasında iş yerinde olmadıklarını belirterek, "Polis bunun ırkçı bir saldırı olabileceğini söyledi. İş yerinin ismi 'Stefans' yani Alman ismi. Kasiyerimiz başörtülü olduğu için bir ırkçı tarafından bu saldırı yapılmış olabilir." dedi.

Hiç kimseyle bir husumetleri bulunmadığını anlatan Atilla Yıldırmaz, 6 ay önce dükkanda bir soygun gerçekleştiğini onun dışında başka bir olay olmadığını dile getirdi.

Almanya'dan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davası kararından henüz bir hafta bile geçmeden böyle bir saldırının gerçekleşmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Yıldırmaz, konunun bir an önce aydınlatılmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya aşırı sağcı silahlı saldırı

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