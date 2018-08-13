Almanya'da Türk kadın ve çocuğunu ölümle tehdit eden kişi yakalandı

BONN (AA) - Almanya'nın Bonn kentinde geçtiğimiz cuma günü tramvayla yolculuk eden 45 yaşındaki Meral Başar ile 7 yaşındaki oğluna ırkçı sözler edip ölüm tehdidinde bulunan 51 yaşındaki adamın polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
AA muhabirine açıklamada bulunan Başar, polisin bugün akşamüstü kendilerini arayarak zanlının yakalandığı bilgisini verdiğini ve bunun kendilerini biraz olsun rahatlattığını belirtti.
Başar, "Gerek polis gerekse Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğundan yetkililer bizimle yakından ilgilendi. Olay sonrası oğlum çok korktu ve ikimizin de psikolojisi altüst oldu. Olaydan üç gün sonra, bugün akşamüstü polisin bizi arayarak bu kişinin yakalandığı bilgisini vermesi bizi biraz olsun rahatlattı. Umarız hak ettiği cezayı alır." dedi.
Küçük oğluyla birlikte Königswinter durağından 66 numaralı tramvaya bindikten sonra hiç tanımadıkları bu kişinin sebepsiz yere "Hepinizi öldüreceğim", "Sizi yok edeceğim", "Gidin memleketinizde yaşayın" şeklindeki ırkçı ve tehditkar sözlerine maruz kalan Başar, bu kişi hakkında şikayette bulunmuştu.
Bonn polisi olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha detaylı açıklama yapılacağını kaydetti.
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