Almanya’da Türkler sandık başında

KÖLN (AA) - AK Parti İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Essen Başkonsolosluğunda oyunu kullandı.

Sarıkaya, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya başta olmak üzere Batılı ülkelerin Türkiye'deki seçimlere yönelik tavrını eleştirerek, vatandaşın bu çifte standartlı tutuma karşı en güzel cevabı sandıkta vereceğini söyledi.

Sırakaya, "Bu süreç içerisinde Avrupa'daki vatandaşlarımızı bilinçlendirme noktasında sadece sadece AK Parti'ye engel konulurken, propaganda yapmaları için kimi siyasi partilere ise her türlü platform oluşturuldu. Özellikle PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan partilere her türlü çalışma zemininin teşvik edildiği bir süreci yaşadık." dedi.

Sırakaya, bu oyunu gören vatandaşın en iyi cevabı sandıkta vereceğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın tüm bu yaşanan süreçlerle birlikte bu oyunu görüp oylarını ona göre vereceklerini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Seçimlerde bir öncekine oranla katılımın artmasını ümit ettiklerini dile getiren Sırakaya, "Önümüzdeki süreç içerisinde, bir önceki referandumda kullanılan yüzde 47,91'lik katılım oranının üzerine çıkacağını umut ediyoruz." ifadesini kullandı.