Almanya'da uçak ile helikopter havada çarpıştı: 4 ölü

BERLİN (AA) - Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Phlippsburg kenti yakınlarında küçük bir uçak ile bir helikopterin havada çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Karlsruhepolisinden yapılan açıklamada, havada çarpışan uçak ve helikopterin Philippsburg yakınlarındaki Rheinhausen ile Erlich Gölü çevresine düştüğü belirtildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

(AA)