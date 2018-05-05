Almanya'da Uluslararası İlahiyat Programı sınavları başladı

KÖLN (AA) - Almanya'da yaşayan ve Uluslararası İlahiyat Programı'na (UİP) katılmak isteyen adaylar için sınav heyecanı başladı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB), Almanya'nın Köln kentindeki genel merkezinde yapılan sınava, ilk gün 36 aday katıldı. Almanya genelinde iki hafta boyunca yapılacak sınavlara toplam 158 öğrenci katılacak.

Sınav komisyon üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı Abdullah Gümüşsoy, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Öge ve DİTİB Essen Dini Danışma Kurulu Başkanı Suat Okuyan'dan oluştu.

Komisyon Başkanı Abdullah Gümüşsoy, 2006'da başlayan program hakkında bilgi vererek eğitimlerin Türkiye'deki 4 ilde bulunan 6 farklı fakültede devam ettiğini belirtti.

Gümüşsoy, "577 öğrencinin eğitim gördüğü programdan 466 öğrenci mezun oldu. Bu mezunların çoğunluğu Almanya'da olmak üzere 83'ü istihdam edilmiş ve yıl sonuna kadar bu sayı yüzü bulacak." dedi.

Sınava giren öğrencilere Kur’an-ı Kerim'i ezbere okuma, ibadet, fıkıh, siyer, ahlak ve genel kültür gibi konularda sorular soruldu.

Yapılacak değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları, Diyanet Vakfının internet adresinden yayımlanacak. Sınava katılan öğrenciler, sonuçları aday numaralarıyla öğrenebilecek.

