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Almanya'da vatandaşların kişisel verilerinin partilere satıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 18:51 | Son Güncelleme

Alman Posta İdaresinin seçmenlere ait adres bilgileri ve kişisel verileri, izinsiz olarak 2005 yılından beri siyasi partilere sattığı iddia edildi

BERLİN (AA) - Alman Posta İdaresinin (Deutsche Post) vatandaşlara ait adres bilgileri ve kişisel verileri, izinsiz olarak 2005 yılından beri siyasi partilere sattığı öne sürüldü.

Bild am Sonntag gazetesinde yer alan habere göre, Alman Posta İdaresinin kardeş kuruluşu "Deutsche Post Direkt GmbH" şirketinin özellikle geçen yıl vatandaşların adres bilgileri ve kişisel verilerini seçim kampanyalarında kullanılmak üzere siyasi partilere sattığı iddia edildi.

Şirketin, bu satış işlemini 2005 yılından beri yaptığı ileri sürüldü.

Haberde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hür Demokrat Partinin (FDP) Posta İdaresinden veri aldıklarını onayladıkları, CDU'nun bu verilerle kapı kapı seçmenleri dolaştığı, FDP'nin ise sadece parti broşürü dağıttığı iddia edildi.

Almanya'da mecliste bulunan diğer Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti, Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Yeşiller'in ise bu konuda iş birliği yapmadıkları savunuldu.

Söz konusu verilerin Almanya'daki 20 milyon ikametgah adresi ve 34 milyon haneyi içerdiği, ayrıca bir milyardan fazla farklı kişisel bilgiyi (cinsiyet, yaş, eğitim, alım gücü gibi) kapsadığı öne sürüldü.

Öte yandan, Alman Posta İdaresi haberdeki iddiaları reddetti.

Şirketten yapılan açıklamada, haberde adı geçen verilerin kişilerin ya da her hanenin bilgileri olmadığı, ortalama 6,6 haneyi içeren istatistiki olasılık hesaplamalarının sonuçları olduğu belirtildi.

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Alman Posta İdaresi (Deutsche Post) seçmenlere ait kişisel bilgiler

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