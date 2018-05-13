Almanya’da yaşayan Türk boksör Altay altın kemer kazandı

- "Bundan sonraki hedefim Türk bayrağımızı Avrupa ve dünyanın her yerinde dalgalandırmak"

Jankovic karşısında mücadeleye iyi başlayan Altay büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın dördüncü raundunda rakibini nakavt ederek altın kemerin sahibi oldu. Son iki yılda katıldığı 4 müsabakada rakiplerini nakavtla mağlup eden Altay, böylece nakavtla kazandığı maç sayısını 5’e çıkardı.

Şükrü Altay, ringe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği şiir ve "Dombra" şarkısı eşliğinde çıktı. Bu esnada salonda bulunan Türk izleyiciler büyük coşku yaşadı. Ardından salonda bulunan Türk seyirciler, okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Almanya'nın Heilbronn kentindeki 4 bin 500 kişilik Kolbenschmidt Arena'da "Fightarena" isimli organizasyon tarafından düzenlenen maçta, profesyonel kariyerinde yenilgisi bulunmayan 33 yaşındaki Altay ile profesyonel kariyerinde 77 maça çıkan 35 yaşındaki Aleksandar Jankovic karşı karşıya geldi.

Müsabaka sonrası AA muhabirine konuşan Altay, çok mutlu olduğunu belirterek, “Her şey vatan için, Mehmetçiklerimiz için. Bu altın kemerimi Sayın Cumhurbaşkanıma, Devlet Bahçeli’ye ve tüm askerlerimize armağan ediyorum.” dedi.

Maça çıkana kadar bazı zorluklar yaşadığını vurgulayan Altay, “2 kere aniden rakibim değiştirildi. Son gün yine rakip değişti. Daha zorlu rakip çıkardılar karşıma. İşimi daha da zorlaştırmak istediler ama biz Türk’üz. Kimse yolumuzu engelleyemez.” ifadelerini kullandı.

Sonraki hedeflerine de değinen Altay, “Bundan sonraki hedeflerim Avrupa ve dünya şampiyonluğu. Ve ayrıca Türk bayrağımızı Avrupa ve dünyanın her yerinde dalgalandırmak. Sayın Cumhurbaşkanıma ve Devlet Bahçeli’ye buradan çok selam ve saygılarımı yolluyorum.” şeklinde konuştu.

Şükrü Altay, maça gelen ve kendisine destek veren tüm seyircilerin kendisini motive ettiğini belirterek, “Başta sponsorlarımdan Frankfurt’taki Türk iş adamı Sedat Kıymet olmak üzere bana maddi ve manevi destek veren herkese çok teşekkür ederim.” dedi.

Öte yandan, Şükrü Altay nisan ayında AA muhabirine yaptığı açıklamada, altın kemeri kazanması durumunda bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere hediye etmek istediğini söylemişti.

