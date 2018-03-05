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Almanya'da yaşayan Türk iş kadınları Köln'de bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 00:16 | Son Güncelleme

Almanya'da yaşayan Türk iş kadınları Köln'de bir araya geldi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde Türk iş kadını ve kadın akademisyenlere yönelik, "Kadın İş Dünyası Tanışma ve İşbirliğini Geliştirme" etkinliği düzenlendi.

Köln'deki bir otelde "İş yaşamında nasıl başarılı olunur" başlığı altında üçüncü kez düzenlenen etkinlikte, iş kadınları ve akademisyenler başarı hikayelerini anlatıp birbirlerini tanıma fırsatı buldu.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, Avrupa'da elde ettikleri başarıda, şirketlerinde görev alan kadınların çok büyük emeği olduğunu belirtti.

Şahin, "Ne iş yaparsanız mutlaka kendinize güvenin. Hangi işi yaparsanız yapın mutlaka severek yapın. İş disiplinini asla elden bırakmayın. İş arkadaşlarınıza güvenin. Hem Alman hem Türk kültüründen yararlanın. Başarıda her iki kültürün çok büyük önemi var." dedi.

Toplantının sonunda Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ve ektinliğe destek veren iş kadınlarına birer plaket takdim edildi.

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Kadın İş Dünyası Tanışma ve İşbirliğini Geliştirme

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