Almanya’da yeni İslam Kültür Merkezi inşa ediliyor

Almanya’da 2022 yılında inşaatı tamamlanacak yeni İslam Kültür Merkezi inşa ediliyor.
Merkezi Almanya’nın Köln kentinde olan İslam Kültür Merkezleri Birliği (VİKZ) düzenlenen basın toplantısında, 2022 yılında inşaatı tamamlanacak eğitim ve kültür merkezi kompleksini tanıttı. 12 bin 600 metrekarelik alana inşa edilecek kompleksin maliyeti toplam 70 milyon Euro olarak açıklandı. 30 yıldır faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten VİKZ Basın Sözcüsü Seyfi Öğütlü, “Yeni inşa edeceğimiz merkezde çok amaçlı çalışma ofisleri, misafirhane, seminer ve toplantı odalarının yanı sıra, mescit, dini sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi burada yapacağız” şeklinde konuştu.
İmam eğitimine yönelik çalışmaları da burada yapacaklarını belirten Öğütlü, “Kültür merkezi hocalarımızın meslek eğitimini burada yapacağız. Üniversitelere gidecek öğrencilere yönelik yurdumuzda olacak. Projemiz çok büyük. İnşallah 2022 yılına kadar bitiririz. Bu proje için bir çok firma yarıştı. Yarışmada birinci olan proje ile inşaatın temelini 2019 yılının yaz ayında atmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
Çok amaçlı kullanımı olanaklı kılacak bir yapı inşa edileceğini belirten yetkililer, kültür merkezinin toplam 16 bin metrekare kullanım alanı olacağını ifade etti.
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