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Almanya'da "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 21:31 | Son Güncelleme

Almanya'da "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu" sergisi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu" başlıklı, Osmanlı ile Almanya ilişkilerini konu alan fotoğraf sergisi açıldı.

Köln Yunus Emre Enstitüsü (YEE) yerleşkesinde açılan sergi, Sultan 2. Abdülhamid’in saltanatı sırasında, 19'uncu yüzyıl sonunda çekilmiş ve Türk-Alman ilişkilerini anlatan fotograflardan oluşuyor.

"Saraydan Bakmak" isimli belgesel filmin gösteriminin de yapıldığı açılış töreninde konuşan Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, köklü geçmişi olan Türkiye-Almanya ilişkilerini gözler önüne seren tarihsel fotoğrafların sergilenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Köln YEE Yöneticisi Yılmaz Bulut da "Sultan 2. Abdülhamid’in fotoğraf kolleksiyonu 19'uncu yüzyıl sonu Türkiye tarihini kayıt altına alan belgelerden oluşmaktadır. Sergi ile o dönemde yoğunlaşan Osmanlı-Prusya ilişkilerine ait tarihsel fotoğrafları bugün Almanya'ya taşıdık." dedi.

Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu'nun nasıl oluştuğunun hikayesini anlatan filmin gösteriminin ardından yönetmen Ümran Safter izleyicilerle film üzerine sohbet etti ve soruları yanıtladı.

Safter, koleksiyonun çeşitli panaroma, sosyal hayat ve toplumsal gelişmeleri gösteren tarihsel fotoğraflardan ve tarihi belgeler oluştuğunu vurgulayarak, "Koleksiyon sadece Türkiye için değil, dünya kültürü için de eşsiz değere sahip kültürel bir mirastır." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen proje çerçevesinde açılan sergi 20 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Köln Yunus Emre Enstitüsü Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonu

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