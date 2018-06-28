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Almanya'da yıllık enflasyon haziranda yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 15:53 | Son Güncelleme

Ülkede yıllık enflasyon, bu ay yüzde 2,1 artarak ECB'nin Avro Bölgesi için hedeflediği seviyeyi korumaya devam etti

FRANKFURT (AA) - Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bu ay 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 2,1 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) öncü verilerine göre, Almanya’da enflasyon, bu ay 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 arttı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği "yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın" seviyesini mayıs ayında yüzde 2,2 ile aşan enflasyon, bu ay da yakın seviyelerde gerçekleşti.

Ülkede, enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,1 artış gösterdi. Böylece haziran ayında enflasyon oranı piyasa beklentisiyle uyumlu geldi.

Öte yandan, Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE haziranda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,1 arttı.

Almanya’da yıllık enflasyonun yükselmesinde, enerji fiyatlarının yüzde 6,4, gıda fiyatlarının yüzde 3,4, kiraların yüzde 1,6 ve hizmetlere yönelik maliyetlerin yüzde 1,5 artması etkili oldu.

Bu arada, haziran ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, 12 Temmuz’da yayımlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya ECB Enflasyon

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