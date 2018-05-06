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Almanya'da "Yunus Emre Özel Konseri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 01:40 | Son Güncelleme

Yunus Emre'nin şiirlerinden bestelenen eserler, Köln'de düzenlenen konserde sanatseverlerle buluştu

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin şiirlerinden bestelenen eserlerin seslendirildiği konser düzenlendi.

Köln Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) organize edilen konserde, Mustafa Alp Ataç yönetimindeki 70 kişilik NRW Türk Müziği Korosu, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) konferans salonunda "Yunus Emre Özel Konseri" verdi.

Konserde, sözleri Yunus Emre'ye ait olan ilahi, şarkı ve türkü formundaki 22 eser seslendirildi.

Konser öncesi konuşan Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Türk toplumunun dilini, kültürünü ve değerlerini korumasının önemine vurgu yaptı.

Erciyes, "Yunus Emre, Anadolu'nun ruhudur. Sevgi, saygı, hoşgörü, merhamet, adalet gibi Yunus Emre'nin şiirlerinde işlenen bu temalar, bu kültürün, bu duygunun, Anadolu'daki bu değerlerin bir yansımasıdır. Sizin bu değerli çalışmanızla Anadolu kültürünü bu gece burada yansıtmış oluyoruz. Köln'ün bu çok kültürlü yapısına biz de kendi değerlerimizi sunmuş oluyoruz." dedi.

DİTİB Genel Sekreteri Emine Seçmez, Yunus Emre'nin sadece Türk insanında değil, onu bilen herkesin gönlünde yer ettiğini, Yunus Emre'nin o derin gönül dünyasının salonu dolduran herkesi derinden etkilediğini söyledi.

Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut da Yunus Emre'nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi vererek konserde emeği geçenlere teşekkür etti.

Koro pazar günü saat 17.30'da, Aachen kentindeki Geschwister Scholl Gymnasium'da da konser verecek.

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"Yunus Emre Özel Konseri" Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Yunus Emre Enstitüsü

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