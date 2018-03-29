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Almanya'daki cami saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 19:24 | Son Güncelleme

Ulm kentindeki camiye yönelik saldırıya ilişkin 4 Suriyeli tutuklandı

BERLİN (AA) - Almanya'nın Baden-Württemburg eyaletinin Ulm kentinde İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'na (IGMG) bağlı camiye yönelik 19 Mart’ta düzenlenen molotofkokteylli saldırıyla ilgili 4 Suriyelinin tutuklandığı bildirildi.

Ulm Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili yoğun soruşturma neticesi dün 18 ila 27 yaşlarında 4 Suriyelinin yakalandığı belirtildi.

Üç zanlının olayın gerçekleştiği vakitte caminin yakınında oldukları, dördüncü kişinin de saldırıda kullanılan malzemeleri temin ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, zanlılardan birisinin itirafta bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Stuttgart Savcılığının talebiyle bugün hakim karşısına çıkarılan zanlıların tutuklandığı ve cezaevine konulduğu ifade edildi.

Zanlılar hakkında cinayete teşebbüs ve kundaklama suçlamasıyla yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Camiye 19 Mart saat 03.00 sularında düzenlenen saldırıdan sonra çıkan yangın büyümeden söndürülmüş ancak caminin duvarında hasar oluşmuştu.

Olayın ardından cami çevresinde molotofkokteylleri bulunmuştu.

Almanya’da bu yılın başından itibaren camilere, Türklere ait kültür merkezlerine ve işletmelere yönelik çok sayıda saldırı düzenlendi. Bu saldırıların büyük bölümünün PYD/PKK yandaşlarınca gerçekleştirildiği sanılıyor.

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Almanya Cami saldırıları Ulm

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