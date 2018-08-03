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Almanya'daki hacı adayları yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 23:12 | Son Güncelleme

DİTİB aracılığıyla kutsal topraklara yola çıkan hacı adayları dualarla uğurlandı

KÖLN (AA) - Almanya'nın çeşitli şehirlerinden Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) aracılığıyla kutsal topraklara yola çıkan hacı adayları dualarla uğurlandı.

Hac vazifesini yapmak için Köln-Bonn Havalimanı'ndan yola çıkan 160 kişilik ilk kafilede bulunan hacı adayları ve yakınları zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek, bunun sıradan bir yolculuk olmadığını, ömürde bir kez yapılan kutsal ve özel bir yolculuk olduğunu ifade etti.

Dilek, havalimanında hacı adaylarına yönelik yaptığı konuşmada, "Hayatımızın en zevkli, en maneviyat dolu, en coşkulu ve en heyecanlı yolculuğuna çıkıyorsunuz. Cenabı Hakk'ın rahmetinin tecelli ettiği ve Allah adına yapılan ilk mabedin olduğu yere gidiyoruz. Mekke'ye gidiyoruz. Peygamberler şehrine gidiyoruz. Bütün peygamberlerimizin ayak izlerinin, göz nurlarının olduğu şehre gidiyoruz. Onun için de bu yolculuğa çıkan kendini buna yıllardan beri hazırlamıştır. Hacı adaylarından ülkemizin ve tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliği için dua etmelerini istiyoruz. Kardeşlik duygumuzun güçlenmesine ve dünya barışının tesisi için dualarınızı bekliyoruz. Bu vesileyle tüm hacı adaylarımızın haclarının mebrur, saylarının meşkur, dualarının kabul, yolunun açık olmasını Cenabı Hakk'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

Almanya'dan Köln'ün yanı sıra gün içinde ayrıca Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Münih, Nürnberg ve Stuttgart havalimanlarından da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

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