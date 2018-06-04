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Almanya'daki Kitap ve Kültür Fuarı'na ziyaretçi ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 17:39 | Son Güncelleme

Nasrettin Hoca gösterisi, Hacivat-Karagöz gölge oyunu, şiir dinletisi, tasavvuf müziği konseri gibi etkinler beğeni topladı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde ramazan ayı nedeniyle açılan "Kitap ve Kültür Fuarı" ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi yerleşkesindeki fuar çerçevesinde kitapların yanı sıra, çocuklara yönelik Nasrettin Hoca gösterisi, Hacivat - Karagöz gölge oyunu, şiir dinletisi, tasavvuf müziği konseri gibi kültürel ve sanatsal etkinler beğeni topladı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Köln'de fuarı ziyaret ederek, DİTİB tarafından ilki düzenlenen fuarın geleneksel hale gelmesini ümit ettiklerini söyledi.

Argun, "Bizim medeniyetimiz kitap medeniyetidir. Kitap anlamak için okunur. Farklı yayın evlerinden gelen yayınlarla, etkinliklerle buradaki Müslümanlar, soydaşlarımız ve Alman dostlarımız faydalanır. Fuarın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

- İslami bilinçlenme paneli

Fuar çerçevesinde düzenlenen "Müslümanın Yaradana ve Yaratılana Karşı Görevleri ve İslami Bilinçlenme" temalı panele, Diyanet İşleri Başkanlığı emekli Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar konuşmacı olarak katıldı.

İslam dinin temel kaynaklarının kitap ve sünnet olduğunu vurgulayan Kayapınar, Allah'ın ve İslam dininin buyurduklarını anlatarak, "Peygamberin dediğine, peygamberin kendisine itaat edin." dedi.

Kayapınar, şunları kaydetti:

"Bütün dinlerin kaynağı vahiydir. Her dinin ortak temelleri vardır. Mesela Allah inancı, peygamber inancı, melek inancı gibi inançlar bütün dinlerde vardır. Yani inanılması gereken şeyler, iman, yaradana karşı olan görevler, ahlak, hukuk vardır. Allah'ın kitabında her şey açıkça yazılmaz. Namaz kıl der, nasıl kılınacağı açıklanmaz, oruç tut der, nelerin orucu bozacağı anlatılmaz. Peki neye bakacağız. Resul’ün sünnetine bakacağız. Onun söylediklerini uygulayıp, hayatını örnek alacağız."

- Ailede öfke kontrolü paneli

"Ailede Öfke Kontrolü ve Olumsuz Duygularla Başa Çıkma" temalı panele ise İstanbul Vaizi Ayşenur Özkan konuşmacı olarak katıldı.

Günümüzde her gün cinnet geçiren, şiddete maruz kalan insanların acı hikayelerine tanık olduklarını ve bunların değerlerimize ters olduğunu aktaran Özkan, şunları ifade etti:

"Tüm ilahi dinlerin merkezinde elbette ki insan vardır ve amaç insanın hem dünya hem de ahirette huzurlu bir şekilde yaşamasıdır. Dinler sadece ahirete yönelik söylemlerde bulunmaz, hayatımızın her alanını kapsayan dünya görüşü sunar. Tabi peygamber efendimizin öfke konusunda gerçekten de güzel tavsiyeleri var. Dini metinlerde öfke konusunda karşımıza çıkan en önemli tavsiye, öfkenin alışkanlık haline gelmesini önlemek. Bu koruyucu tedbirlerden sonra öfke anında neler yapılması gerektiği hem Kur’an’da hem de hadislerde yer alıyor."

Fuar 15 Haziran Cuma gününe kadar gezilebilecek.

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"Kitap ve Kültür Fuarı" Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)

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