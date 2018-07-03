"Almanya'daki mülteci anlaşması AB yasalarıyla uyumlu gözüküyor"

STRAZBURG (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Berlin'de bir araya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in mülteci politikaları konusunda vardığı anlaşmanın AB yasalarıyla uyumlu gözüktüğünü söyledi.
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Genel Kurul oturumları dolayısıyla bulunduğu Strazburg'da basın toplantısı düzenleyen Juncker, "(Almanya'daki anlaşmayı) detaylı biçimde incelemedim ancak ilk bakışta ve hukukçulara danışmamın ardından AB yasalarıyla uyumlu gözüktüğünü söyleyebilirim." dedi.
Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Demokrat Partisi (CSU) arasında yapılan görüşmelerde yasa dışı göçü önleme konusunda anlaşmaya varılmıştı.
Anlaşmaya göre, Almanya-Avusturya sınırında yeni bir poltika izlenecek. Buna göre, başka ülkelerde kayıtlı mülteci adaylarının Almanya'ya girişlerinin engellenmesi hedefleniyor.
Kurulacak transit merkezlerdeki mülteci adayları ise kayıtlı oldukları ülkelere gönderilecek. Geri göndermelerde diğer ülkelerle anlaşmalar göz önünde bulundurulacak. Üçüncü ülkelerle herhangi bir anlaşma bulunmuyorsa mülteci adayları sınır dışı edilebilecek.
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