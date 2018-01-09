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Almanya'daki NSU davası

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 23:39 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Müdahil avukat Başay, Nürnberg polisini suçladı

BERLİN (AA) - Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının bugünkü duruşmasında müdahil avukatlardan Seda Başay, Nürnberg polisini suçladı.

9 Eylül 2000 tarihinde NSU terör örgütünün ilk katlettiği kişi olan Enver Şimşek'in ailesinin avukatı olan Seda Başay, bugün mahkemede yaptığı sunumda Nürnberg polisini sert bir dille eleştirerek, polisin gerçek faillere yönelmek yerine aileyi suçladığını belirtti.

Enver Şimşek'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada polisin uzun yıllar kıskançlık, uyuşturucu ticareti ya da haraç almak için şantaj yapmak gibi konular üzerinde durduğunu aktaran Başay, emniyet birimlerinin yabancı düşmanı bir eylem ihtimaline dair verilen tanık ifadelerini dedikkate almadığını bildirdi.

Güvenlik güçlerinin yaklaşık bir yıl boyunca Enver Şimşek'in ailesinin telefonlarını dinlediğini ve hatta evlerinde arama yaptığını anlatan Başay,6,5 yıl önce Enver Şimşek'in NSU hücresi tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkmasına rağmen, ailenin bunu polis görevlilerinden değil, basındaki haberlerden öğrendiğine işaret etti.

Bugünkü duruşmaya katılan Enver Şimşek'in oğlu Abdülkerim Şimşek de doğduğu ülke olan Almanya'ya bağlı olduğunu belirterek, ''Burası benim ülkem ama bir şeyler yanlış gidiyorsa, bunun değişmesi lazım.'' dedi.

NSU terör örgütüne yardım ve yataklıktan yargılanan Ralf Wohlleben'in sırtındaki rahatsızlık nedeniyle yarıda kesilen duruşmanın yarın devam etmesi kararlaştırıldı.

(AA)

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