Almanya'daki NSU davası

BERLİN (AA) - Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının 5 yılı geride bırakmasına ilişkin "Geciken adalet, adalet değildir." açıklamasında bulundu.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde süren davanın 5 yılı geride bırakması nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği resmi Twitter adresinden açıklama yaptı.

Mesajda, NSU davasının sonucunun vicdanları rahatlatacak bir kararla neticelenmesinin ortak bir beklenti olduğu vurgulanarak, ''8'i Türk 10 masum insanı katleden ırkçı terör örgütü NSU davasında beş yıl geride kaldı. Davanın, cinayetlerin arka planını ve canilerin bütün ilişkilerini ortaya koyan, vicdanları rahatlatacak adil bir kararla neticelenmesi ortak beklentimizdir.'' ifadesine yer verildi.

- NSU davası

Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.